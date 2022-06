Una ruptura no es un mal de morir para Shakira tras los duros golpes que ha tenido que enfrentar

Aunque mucho se ha hablado de la separación de Shakira y Gerard Piqué, entre la infidelidad y la crisis de comunicación que atraviesan, incluso la han expuesto con su rostro triste, lo cierto es que ella ha demostrado que este golpe no la supera.

La cantante ha dejado grandes lecciones a lo largo de su vida por lo que es una mujer digna de respeto y admiración.

Los momentos más duros que ha superado Shakira

‘Gafas oscuras’, la canción dedicada a su padre

A sus ocho años escribió una de sus canciones más tristes, ‘Gafas Oscuras’ dedicada a su padre quien llevó por años unos lentes oscuros para ocultar el dolor de la pérdida de un hijo.

En bancarrota

La crisis de su familia empeoró luego de que tuvieran que declararse en banca rota, un golpe económico que los obligó a vender todos sus bienes. Sin embargo, su padre le demostró que siempre se puede salir adelante.

Dos discos que casi la hunden al fracaso

Los primeros dos materiales discográficos de la intérprete fueron un total fracaso, por lo que su carrera casi se ve pausada cuando apenas iniciaba. Sin embargo, ella logró salir adelante y demostrar que era mucho más que eso, gracias al apoyo de sus fans.

“La gente se ha pasado conmigo, más cariño no he podido recibir. En ese momento no solo peligraba mi carrera, sino también con Sonic”, dijo en una entrevista de hace algunos años.

Fracasos amorosos

En medio de su deseo por conquistar la industria musical fueron sus fallidas relaciones amorosas las que la inspiraron y la llevaron al despegue tras escribir algunos de sus temas más exitosos, por lo que no es primera vez que la cantante enfrenta un desamor.

“Ser una veinteañera tiene sus desventajas, probablemente era más insegura, pero también tienen ventajas como ser impulsiva, ambiciosa y determinada. Me encontré con rechazo y fracasos siendo tan joven que ya también tenía la piel curtida”, confesó.

Desafiando sus miedos

Uno de los mayores retos de Shakira era cantar en inglés pues aunque no se sentía cómoda, ella deseaba llegar a una gran cantidad de personas, por lo que se lanzó a la aventura a pesar de sus miedos y conquistó.

“Mi meta era que mi música llegara a la mayor cantidad de personas posible. Fue todo un reto. Cuando pienso que escribí un disco con lo poco que sabía de inglés en ese momento, me sorprende lo valiente que fui. La ignorancia es una bendición: si no sabes lo difícil que será, no tienes miedo de hacerlo”, dijo.

Sin duda, Shakira es de esas cantantes que luchó a pesar de tener todo en su contra pero no se rindió hasta conseguir su meta.