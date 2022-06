¡La rompió toda! Carmen Villalobos sorprende con radical cambio de look en los Premios Tu Música Urbana

Carmen Villalobos es toda una referente de la moda y así lo volvió a demostrar en su llegada a la alfombra roja de los Premios Tu Música Urbana realizados en el Coliseo de San Juan, Puerto Rico, donde se robó todas las miradas.

La actriz se desempeñó en la gala como presentadora junto a la puertorriqueña Zuleyka Rivera y Omar Chaparro, aunque tuvo al menos cuatro cambios de look, fue el despampanante vestido rojo con el que enamoró a todos los presentes a tan solo minutos de empezar el show.

Villalobos es una de las actrices del momento por lo que suele estar presente en casi todos los eventos del espectáculo.

Carmen Villalobos y su espectacular cambio de look

La diva de 39 años se lució con una pieza de Giannina Azar, una diseñadora de moda dominicana libanesa, compuesta por pedrería, con un hombro al descubierto al igual que una abertura en la pierna que hacia resaltar aún más sus curvas.

Su gran cambio de look lo mostró con su melena extra larga con ondas más rubias del tono que suele llevar. Sin duda, la artista brilló como toda una sirena en la premiación.

A diferencia de otras artistas que fueron criticadas por los diseños que escogieron, Carmen fue ovacionada por sus seguidores luego de que publicara en su cuenta en Instagram una postal con su vestido rojo.

“Bellezaaaa”, “Esoo, divinaaa”, “O seaa, deja de ser tan divina”, “No, no, no, te pasaste”, “El verdadero: Qué mujeeer”, “Te ves muy preciosa, la más linda de la noche”, “De rojoo fuego, amooo”, “Dios mio, Carmen es como los buenos vinos, entre más pasan los años más espectacular se ve esta mujer”, “Tan precioso te quedan los rulitos y el vestido rojo”, “Tú no eres bebecita, tu eres bebesotaa”, “Qué mujer, la más hermosa de los premios”, son algunos de los mensajes que le dejaron en su posteo que superó en solo horas los 300 mil likes.