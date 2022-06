JLo y otras famosas que nos inspiran a no conformarnos con una relación que no nos hace felices

Estar en una relación insatisfactoria es algo muy común, de lo que ni siquiera se salvan las famosas, quienes entendieron que la vida es muy corta para permanecer infelices solo por cuidarse del qué dirán.

Ellas dieron un salto de fe buscando su bienestar sin importar las opiniones de los demás, sus edades, fracasos anteriores o miedos, consolidando historias de amor muy inspiradoras para jamás cerrarle la puerta al amor real.

Famosas que no se conformaron con una relación

Jennifer Lopez

Luego de terminar con Alex Rodríguez, salió a los medios de comunicación que la diva del Bronx intentó por todos los medios salvar ese romance. Fueron a terapia de pareja y sostuvieron semanas de inestabilidad, hasta que decidió ponerse en primer lugar.

Fue cuestión de semanas para que se confirmara que estaba de nuevo con Ben Affleck, con quien tuvo un romance a principios de los 2000 y en pocos meses se comprometieron. La artista sabe que no hay tiempo que perder cuando de ser felices se trata.

Adele

Una de las confesiones más impactantes en la vida de la británica las dio hace poco cuando confesó que se divorció de Simon Konecki en 2021 no por una infidelidad, por maltrato o por desamor: se separó porque no era realmente feliz.

“Simon es la persona más estable que he conocido en toda mi vida, incluso ahora siento una total confianza en él. Creo que me salvó la vida. Yo era muy joven y me sentía un poco perdida. Podría haber acabado recorriendo un camino peligroso, autodestructivo”, declaró en una entrevista.

“Sé que estoy muy cerca de cumplir mi objetivo de ser feliz, y no es que nadie me haya obligado a hacer algo que no quiera, sino mas bien que he vivido ignorando mis necesidades. Cuando me di cuenta fue un shock”, explicó.

Camila Cabello

Aunque parecían sacados de una película romántica, Cabello es otra de las famosas que terminó una relación amorosa que no la hacía feliz estando al lado de Shawn Mendes.

En el comunicado que compartieron aseveraron que su amor seguiría presente en forma de amistad, pero como pareja dejaron de funcionar y en vez de seguir insistiendo, haciéndose daño, prefirieron soltarse sanamente.

“A medida que crezco, las prioridades cambian”, dijo, y agregó: “Y siento que fue así para los dos”, en unas declaraciones citadas por Independent.