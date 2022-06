“Es igual a Cosmo de los Padrinos Mágicos”: Nodal reaparece y su aspecto desata críticas

Christian Nodal tiene un nuevo look Su melena verde y con dibujo de escorpión ha generado polémica.- Instagram

Ningún movimiento de Christian Nodal pasa desapercibido: sus estrenos musicales, su nueva relación con Cazzu y por supuesto, los extravagantes looks con los que suele sorprender, tal como sucedió en los premios Tu Música Urbano.

El intérprete de Adiós amor apareció en la gala para recibir el galardón luciendo su cabellera verde con un dibujo de escorpión, que además fue acompañado por un outfit poco convencional que acaparó la atención en las redes sociales.

Desde que el artista empezó a probar con los tintes de colores ha estado en el centro de la polémica, pese a que semanas atrás confesó que las críticas hacia su apariencia le afectan, pero esta noche no fue la excepción.

El joven de 23 años apostó por un ceñido pantalón de cuero, un chaleco verde y muchos accesorios llamativos para recibir los reconocimientos de Top Artista Regional Mexicano Urbano y Top Canción Regional Mexicano Urbano, por su colaboración con el artista urbano, Gera Mx, en el tema “Botella tras Botella”, reseñó LA Times.

Entre los comentarios de los internautas, no faltó quien comparara al ex de Belinda con Cosmo, uno de los personajes animados de la serie infantil Los Padrinos Mágicos, por el tono verde que lo caracterizaba.

“Con el nuevo look se parece a Cosmo”, Ya no parece ni la misma persona”, “No sabe de qué color pintarse el pelo ahora”, “Ok Nodal, es momento de detenerte”, “No me gusta para nada cómo luce”, “Parece un plátano”; opinaron.

Hubo quienes también animaron a Christian Nodal a seguir probando con su estilo y hacer lo que quiera “pues siempre te van a criticar”.

El famoso no ha dado declaraciones al respecto, pero en sus últimas apariciones se le ha visto feliz e ilusionado con su nueva relación con la rapera argentina después de varios meses de conflicto por su ruptura con Belinda.