“Así te duela, la custodia es mía” lo que le contestó la expareja a Ninel Conde sobre su decisión de no ver a su hijo

Ninel Conde tomó una decisión muy fuerte esta semana, dejar de ver a su pequeño hijo Emmanuel hasta que la Corte decida sobre una solicitud para verlo en un lugar imparcial.

La custodia del pequeño la tiene su padre, el empresario Giovanni Medina, y el Bombón Asesino asegura que cada 15 días cuando le toca visitarlo, le ponen mil excusas y no le permiten la entrada a la residencia.

“Estoy luchando porque se cambie, a lo mejor, la estrategia y podamos avanzar. Porque así solamente se ejerce cierta violencia, que se llama violencia vicaria, de pronto se presta; podría ser, no lo sé”, dijo Ninel al programa Ventaneando.

Por esta razón, la cantante manifestó que, aunque le “duele”, ya no verá más al niño de 7 años hasta que las autoridades le concedan visitarlo en algún sitio neutral y no en la casa de su ex.

Lo voy a proteger de la “vida loca” de Ninel

Ante estas declaraciones de la cantante, reaccionó su expareja quien sostiene que él mantendrá seguro al menor de la “vida loca” que lleva la artista de 45 años.

“Tengo yo la custodia de mi hijo, le duela a quien le duela, y mi hijo está bien, le duela a quien le duela, y he hecho la labor que esta persona (Ninel Conde) no ha hecho, aunque le duela”, afirmó en una entrevista para el programa De Primera Mano.

Medina insistió que las autoridades le otorgaron la custodia de Emmanuel para “proteger” al menor del “ambiente que representaría vivir” con Ninel Conde. “¿Qué hice? Rescatar a mi hijo de eso”, aseveró.

“No sé si soy buen o mal papá, eso Dios y mi hijo lo van a juzgar, pero sí soy un papá presente”, enfatizó.

Me duele no ver a mi hijo

Por su parte, Ninel confesó que es muy difícil estar alejada de Emmanuel, pero urge tener las condiciones adecuadas para estar a su lado.