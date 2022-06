“Me asusté horrible”: Ana Claudia Talancón revela la razón por la que terminó en el hospital

En días recientes, Ana Claudia Talancón alarmó a sus seguidores en redes sociales al compartir una serie de historias en donde se mostró recostada en la cama de un hospital y conectada a un catéter.

Ahora, la estrella mexicana de 42 años decidió acabar con las especulaciones y reveló los motivos que la llevaron a visitar la sala de emergencias de un nosocomio durante el rodaje de una serie.

¿Por qué Ana Claudia Talancón fue a parar al hospital durante la filmación de su nuevo proyecto?

En una entrevista a Ventaneando, la protagonista de Soy tu fan develó se encontraba descansando de las grabaciones en su camper cuando de repente comenzó a sentirse mal y vomitar sangre.

La situación la alarmó tanto a ella como a todos en la producción, por lo que fue trasladada en ambulancia de urgencia al hospital en donde fue internada y permaneció por tres días.

“Empecé a vomitar sangre, entonces me asusté horrible. Me pidieron una ambulancia, me llevaron al hospital y estuve ahí tres días”, destapó la artista en exclusiva al programa de espectáculos.

De acuerdo con los médicos, la famosa sufrió una severa alergia provocada por la inhalación de una mezcla química de productos de limpieza con los que había sido desinfectado el camper.

“Al parecer, tengo una clase de alergia, específicamente a estos químicos; entre ellos cloro y tipo amoniaco, y me inflamaron los pulmones”, dijo antes de contar las pruebas a las que la sometieron.

“Me hicieron radiografías, tomografías, resonancia magnética… Tenía los pulmones inflamados y tenía alteraciones en el estómago, en la tráquea…”, precisó.

La histrionisa reconoció que sufrió su estancia en el hospital. No obstante, ya se encuentra mucho mejor, pues ha seguido las recomendaciones al pie de la letra para recobrar su salud.

“La sufrí, todavía tengo moretones de los catéteres que me pusieron, de los picotazos que me dieron para poderme meter todas las medicinas que me dieron”, admitió con un mejor semblante.

“Me siento muchísimo mejor, me he recuperado muy bien. He hecho todo bien para poder estar sana y me siento muy agradecida ”, concluyó, para el alivio de todos sus seres queridos y fanáticos.

Por último, la productora aprovechó para dar algunos detalles sobre sus planes para convertirse en madre por adopción de varios niños y comentó que comenzará el proceso a partir del próximo año.

“Este año va a ser de trabajar, trabajar, trabajar y ahorrar para poder llevar a cabo todos estos maravillosos planes que tengo y los cuales me emocionan muchísimo…”, compartió.