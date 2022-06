La actriz de Euphoria que se estará uniendo a la saga de los Juegos del Hambre

Una de las tendencias actuales de Hollywood es sacarle provecho a las viejas sagas que ya han tenido éxito con secuelas y precuelas. A esto, como han hecho tantas otras casa de producción, se está apegando Lionsgate, que ahora desarrolla una precuela de Los Juegos del Hambre, que estará centrada en el temible presidente Snow. Y ahora, se ha añadido a este proyecto la actriz Hunter Schafer, estrella de la popular serie Euphoria

De acuerdo con información de Deadline, la joven modelo y actriz conocida por interpretar a Jules en la popular serie de HBO Max estará interpretando a Tigris Snow, prima del protagonista y su más importante confidente. La película, que llevará por título The Song of Birds and Snakes, verá al futuro presidente de Panem lanzarse al peligroso juego de la política luego de que el tributo del Distrito 12, una mujer llamada Lucy, interpretada por Rachel Zegler, desafíe al Capitolio.

¿Qué se sabe de esta precuela de Los Juegos del Hambre?

El filme será dirigido por Francis Lawrence, quien estuvo detrás de las cuatro películas originales y está basado en la novela de Suzanne Collins, la autora de la saga literaria.

Este será un gran paso para Schafer, que apenas tiene unos años en el mundo del cine y la televisión, con obviamente el papel más relevante siendo el que tiene en la producción para jóvenes adultos de HBO, donde Hunter interpreta a Jules, quien es la pareja del personaje de la aclamada Zendaya y es uno de los personajes más emblemáticos de Euphoria.

The Song of Birds and Snakes estará por comenzar su producción antes de terminar el año, por lo que podemos estimar verla en verano u otoño de 2023. Y para prepararte para este estreno, podrás repasar la saga de cuatro películas de los Juegos del Hambre en HBO Max.