Influencer colombiana que buscaba comida gratis en restaurante mexicano le agradece a sus haters porque ganó más seguidores

Manuela Gutiérrez pasó de ser una ‘influencer’ poco conocida a andar de boca en boca después de que el chef mexicano, Édgar Núñez, la expusiera en sus redes sociales con duros mensajes por proponerle un intercambio de comida, para ella y su novio, a cambio de publicidad en su cuenta en Instagram

“No sabía que tragar gratis era trabajar “, escribió Édgar Núñez en su cuenta en Twitter @EdgarNunezM. Su mensaje ha generado todo un debate sobre el papel de estos nuevos “influenciadores”.

Núñez es conocido por sus críticas al papel de los ‘influencers’, pues considera que su eficacia es nula para la captación de clientes.

“Un influencer no es quien te hace comprar algo, un influencer es quien cambia tu vida, quien te ayuda y mejora sin recibir nada a cambio. Mi primer influencer fue mi papá y a mí solo me interesa ser el influencer de mis hijas. Cuenten ¿quién es su influencer favorito?”, escribió Núñez.

Pero lejos de sentirse ofendida, Manuela Gutiérrez, radicada en Medellín, Colombia, compartió una respuesta en sus stories de Instagram en la que evitó en todo momento alimentar la polémica.

En principio, “yo nunca me he hecho llamar influencer, me gusta más llamarlo creadora de contenido (...) Yo nunca le escribí al chef directamente, le escribí al restaurante porque la verdad y lo sigo sosteniendo, me parece un restaurante increíble”, señaló Gutiérrez, que después de convertirse en un tema viral, gracias a los ataques del chef Édgar Núñez, ha ganado más de 20 mil seguidores nuevos.

“Tenía ganas de ir, lo ví, me pareció bonito el restaurante... Yo sé que ustedes no están de acuerdo con estas formas de trabajo, pero la realidad es que a muchísimos creadores de contenidos nos pagan por lo que hacemos, pero también muchas veces es normal que uno vaya a ellos y haga canjes publicitarios”, explicó una sonriente Manuela.

Las disculpas de Mariana al chef mexicano

Manuela Gutiérrez en ningún momento ha atacado al chef, más bien siente que su exposición ha sido buena para su nombre.

“Entiendo completamente que no a todos les funcionan las tácticas... Si ofendí a este chef por decirle eso la verdad le ofrezco disculpas (…) de todo uno gana, ningún tipo de publicidad es mala, ha llegado gente nueva que no sabía de mí, gente bonita que me está mandando buenos comentarios”, apuntó.

“Yo pienso que no actúe mal de ninguna manera, solamente estaba haciendo una propuesta, si él lo tomó mal no fue mi intención (…) acepto que no soy perita dulce para caerle bien a todo el mundo”, añadió la joven, quien se confiesa enamorada de las bellezas de México y su cultura.

La influencer colombiana acusada de querer comer gratis en restaurante mexicano le dijo a sus haters que agradece el “chisme” porque ganó más seguidores.

“De todo corazón les digo que el mundo necesita más amor esas personas que se están llenando de odios sobran en el mundo, por favor paz y amor. Entiendan que los únicos que nos estamos viendo beneficiados de este chisme es el chef, el restaurante y yo...”, concluyó, al afirmar que todo este tema les ha servido a todos para atraer seguidores nuevos.