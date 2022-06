Ex Menudo afirma haber sido violado mientras estaba en la banda en nuevo documental “Menudo: Siempre Jóvenes”

La plataforma HBO Max se prepara para recibir uno de los documentales más esperados en el año para la comunidad latina, se trata de “Menudo: Siempre Jóvenes”, donde de ahondará en la trayectoria de la que probablemente sea la banda juvenil más exitosa y legendaria de la historia de la industria musical en América Latina.

Por supuesto, como es costumbre ya en los documentales de HBO Max, no todo serán buenos recuerdos y sonrisas, pues se aprovechará para destacar todo tipo de escándalos que se mantuvieron en secreto durante muchos años, entre estos, una terrible y lamentable situación de la cual fue víctima Angelo Garcia durante una de las giras de la agrupación.

“Fui violado” asegura Angelo Garcia en el nuevo documental de Menudo

La banda fundada en 1977 en Puerto Rico y a lo largo de sus 20 años de existencia, 32 jóvenes pasaron por sus filas y si bien algunos lograron gran éxito y convertirse en artistas consagrados, el paso de los años ha hecho ver que otros tuvieron que cargar con terribles traumas de su tiempo en la banda.

En el documental, Garcia, quien fue parte de la agrupación de 1988, justo después de cumplir 11 años, hasta 1990, afirmó que sufrió múltiples abusos sexuales diciendo “Durante mi tiempo en Menudo, fui violado una serie de veces, y esa era la forma en que los depredadores se aprovechaban de mí”.

Recordó una ocasión en particular diciendo “Todo lo que recuerdo es que me desmayé. Cuando desperté, estaba desnudo y sangrando, así que supe que me habían penetrado. Tenía, como, estas marcas de quemaduras en mi cara por el roce de la alfombra… Estaba muy confundido y no entendía”.

La horrible verdad detrás del éxito de Menudo

Edgardo Díaz ha sido descrito por varios ex miembros de la banda como su “manager, productor y padre sustituto”, debido a que hacía que los padres de los integrantes, la mayoría pobres, firmaran contratos cediéndole gran parte de su autoridad paternal.

Durante esos 20 años, Díaz cambiaba a los integrantes una vez que cumpliesen 16 años, lo cual se conoció como la táctica de la “fuente de la eterna juventud”. Pero ahora, varios de los ex miembros han comentado que fueron víctimas de abuso a manos de múltiples personas desconocidas. La serie llega a HBO Max el 23 de junio.