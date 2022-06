“Es un depredador”: Cynthia Klitbo contó la verdad sobre su ex Juan Vidal y Niurka Marcos la criticó

“Es un depredador”, “Está frustrado” y “no controla la ira”, son algunos de los calificativos que usó la veterana actriz Cynthia Klitbo para describir a su expareja el actor Juan Vidal, quien es uno de los participantes de La Casa de Los Famosos y quien estuvo bien acaramelado con la vedette cubana Niurka Marcos.

Cansada de los comentarios y críticas, Klitbo decidió hablar y dar la versión de lo que fueron sus 5 meses de relación amorosa con Juan.

En entrevista al programa De primera Mano, Cynthia aseguró que durante ese tiempo tuvo que lidiar con los conflictos de personalidad de su expareja.

“Juan tiene problemas con el control de ira y lo hace, justamente, con sus parejas y la gente que más lo quiere. Nunca lo vas a ver hacer una cosa así en público. Esa es la razón por la que duramos cinco meses porque tú te enamoras de Juan y al principio es miel sobre hojuelas hasta que te hace el primer escándalo”, relató.

Es un frustrado

Dijo sentirse muy enojada por todos el escándalo que se ha generado y soltó esta prenda: “Juan es una persona que tiene mucha frustración porque no ha logrado ser un hombre con la fama y todo lo que ha querido”.

“Si estoy enojada porque además tengo muchos chats, donde él me dice cosas muy fuertes”, añadió.

Klitbo lo considera “un depredador” y confesó, además, que le prestó dinero poco más de cuatro mil dólares para que pudiera cumplir sus conflictos económicos y hasta la fecha no le ha pagado. “Eres un adulto y no puedo hacerme cargo de ti”.

“Si tú ves a tu pareja que no tiene lana, que tiene una hija, que necesita pagar su renta o algo, y se lo dije ‘es préstamo, no es un regalo’. El segundo préstamo va y a la tercera le dije ‘no mi vida; si no puedes empezar a pagar lo que te he prestado; no soy un banco. Te quiero mucho, pero la responsabilidad de tu hija es tuya y de tu exmujer’”, explicó.

“Te ves ardida”

Niurka Marcos, quien recientemente fue eliminada de La Casa de Los Famosos donde inició una relación sentimental con Vidal, lo defendió pero con fuertes críticas hacia Cynthia, hasta la llamó “ardida”, reseñó People.

“Cynthia, yo te aprecio y te respeto mucho como compañera, pero yo creo que es una gran mujer, pero no es bueno ir por la vida hablando mierda de la gente, te ves fea, te ves ardida, te ves como que no te salieron las cosas como tú querías”, dijo.

Con respecto al dinero que le debe el actor a Klitbo, la vedette expresó: “Para qué le dio dinero? Tan boba. Es que dejen de darle dinero a los hombres”.

Niurka Marcos dejó claro que la relación sentimental con Juan Vidal continuará cuando salga del reality.