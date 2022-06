Arrancó el rodaje: Ansiosos seguidores de William Levy ya quieren descubrir “el enigma” de “Montecristo”

Ya arrancó el rodaje de la serie española “Montecristo”, donde William Levy dará vida a Alejandro Montecristo, fundador y director ejecutivo de una empresa tecnológica de éxito en busca de venganza.

La serie es una adaptación contemporánea del libro clásico homónimo de Alexander Dumas pero recreada en la modernidad del mundo actual, donde sus creadores, Lidia Fraga y Jacobo Díaz, mostrarán al antihéroe clásico que lucha contra el sistema.

Alejandro Montecristo, pese a ser una persona enigmática que no duda en mostrarse públicamente, ocasionará la desconfianza de la alta sociedad que cuestiona el origen de su riqueza.

El enigma por descubrir

La dirección está a cargo de Alberto Ruiz-Rojo y la producción corre a cargo de William Levy Entertainment y Secuoya Studios. El actor cubano compartirá roles protagónicos con Esmeralda Pimentel.

Además, ambos estarán acompañados por figuras como Silvia Abascal, Guiomar Puerta, Roberto Enríquez y Juan Fernández.

“El objetivo es transmitir en imágenes el dilema continuo del protagonista. Para ello hemos optado por una estética elegante, buscando cómo simbolizar su dualidad a través de subencuadres, reflejos, composiciones geométricas en ciertos espacios (…) Un expresionismo que hable de lo que viven y sienten los personajes”, explicó Ruiz-Rojo.

Primeras imágenes de #Montecristo, una historia de justicia y venganza, piedad y perdón, amor y redención, que se rueda en Madrid y Canarias con @willylevy29 y @ESMEPIMENTEL.

Toda la info en nuestra web

Cada publicación de Secuoya Studios en las redes sociales, Instagram y Twitter, se desborda de comentarios sobre las expectativas que tienen los seguidores de la actuación del cubano, William Levy.

“Es una miniserie que retrata el choque entre la vieja aristocracia y la nueva jerarquía financiera, sustentada en las nuevas tecnologías”, dijo la casa productora.

Algunos espectadores escriben estar ansiosos por pronto ver la serie que promete ser un éxito en la plataforma de Netflix y que ya cautiva con el protagonista de la trama.

“No os podéis imaginar las ganas que tengo de poder ver la serie que será un éxito seguro. Y poder ver el trabajo de @willevy”, No puedo imaginar cómo puede ser adaptada Montecristo a versión Moderna. Me intriga la espero con mucha ansiedad. Ya que la original me encantó. Y con William no puede estar mal”, son algunos de los comentarios.

Las locaciones de “Montecristo” se llevarán a cabo entre Madrid y Canarias, España, reseñó People.