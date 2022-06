¿Al final de su carrera? Brad Pitt admite que ya piensa en su retiro de la actuación

Una de las mayores leyendas vivientes de Hollywood es sin duda Brad Pitt. El actor de 58 años empezó su carrera con grandes cintas, que muestran su extensa capacidad y rango actoral, y ahora, mientras se prepara para estrenar su más reciente cinta, Bullet Train, habló con GQ sobre su posible retiro de las cámaras.

La extensa trayectoria de Pitt cuenta con filmes como Ad Astra: Hacia las Estrellas, Guerra Mundial Z, Corazones de Hierro, Entrevista con el Vampiro, Había una vez en... Hollywood, ¿Conoces a Joe Black?, Seven, los Siete Pecados Capitales y muchas más, cintas que le sirvieron para se ganador del premio Óscar, el BAFTA, el Globo de Oro y el reconocimiento otorgado por el Sindicato de actores; además, en 2007 se llevó la Copa Volpi al mejor actor del Festival Internacional de Cine de Venecia por su trabajo en El Asesinato de Jesse James por el Cobarde Robert Ford.

Ahora, en el extenso artículo de GQ, Brad Pitt habla sobre su vida, su trabajo y la etapa que ha llegado tras el complicado divorcio con la actriz Angelina Jolie. Con algunos proyectos en el horizonte, el actor confiesa que no está seguro de lo que viene y que considera al presente como “último tramo” para él en el ámbito profesional.

Pitt también confesó que tiene raras pesadillas

Pese a no tener definido aún su futuro, Pitt comenta que su trabajo siempre ha sido su forma de escape, una liberación: “Soy una de esas criaturas que habla a través del arte. Solo quiero hacer siempre. Si no estoy haciendo, me estoy muriendo de alguna manera.” El actor también agregó que tiene sueños recurrentes en los que es apuñalado por alguna persona extraña surgida de la oscuridad.

“En la superficie, mi interpretación de los sueños es sobre miedos, sentirse inseguro, completamente solo, pero debajo de todo, en su mayoría parecían tratar sobre necesidades enterradas, esos aspectos de mí que no se permitieron florecer cuando era niño, como una ira sana, individualidad, o especialmente una voz”, dijo Pitt para GQ.