¿Todo en orden? Conflictos entre la familia por la herencia de Carmen Salinas

Ya son seis meses que se cumplen de la muerte de una de las actrices más querida de las telenovelas mexicanas, Carmen Salinas. Pero rumores van y vienen sobre la herencia de la también productora, pues al parecer su familia tiene ciertas diferencias.

Todos se habían mantenido unidos desde el momento que a Salinas le dio el derrame cerebral, cuando grababa la telenovela Mi Fortuna es Amarte.

Fue tal la receptividad de la familia Salinas que los medios estuvieron al tanto de cada detalle de lo que ocurría día a día con respecto a la salud de la veterana actriz hasta el día que falleció el pasado 9 de diciembre de 2021.

Pero recientemente unos rumores han estado empañando la unión familiar, la repartición de la herencia. Sin embargo, varios han salido al paso de esos comentarios y han desmentido que existan diferencias.

“Es mentira”

La hija de la productora de Aventurera, María Elena Plascencia, habló con los periodistas del programa Ventaneando de TV Azteca. Allí aseguró que “es mentira” lo que se dice de la herencia.

“Es mentira, al contrario estamos todos unidos”, enfatizó Plascencia, quien defendió a su familia de todos esos rumores, pues hace pocos días varios de ellos asistieron juntos a recibir el premio Grandeza Hispana, un reconocimiento póstumo que realizaron a la intérprete de Margarita Magos Domínguez Negrete.

“Hablé con mi mamá Carmen Salinas; le dije que iba a ir a recibir algo, con mucho cariño, por ella”, explicó.

“Una satisfacción; sentimientos encontrados. La muerte de ella ha sido difícil pero la mantenemos en nuestra mente y nuestro corazón; siempre recordándola”, agregó Maríe Elena.

La nombro a diario

Su sobrino Gustavo Briones, quien estuvo muy cerca de ella en todo momento la recordó con el mismo amor y hasta confesó que en muchas ocasiones cuando está reunido con amigos y familiares la nombra constantemente.

“Muy fuerte. Porque no hay día que no la recuerde. Algo pasa que siempre la mencionamos. No hay persona que no me diga ‘hice esto por ella’, ‘me ayudó en esto’. Y las bendiciones que recibimos de tanta gente”, expresó Briones.

La productora de la obra Aventurera falleció tras varias semanas hospitalizada por una hemorragia cerebral a los 82 años de edad, un momento de mucha tristeza para los mexicanos que crecieron con sus novelas, producciones y hasta como diputada federal.