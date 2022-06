¿Egocentrismo o resiliencia? Las críticas entre quienes elogian y rechazan ‘Halftime’, el documental de JLo

‘Halftime’ es el documental que muestra parte de la vida y éxito de Jennifer Lopez. El mismo cuenta con la participación de otros personajes que rodearon a la artista en la preparación para ese show.

El material de la diva del Bronx se ha posicionado dentro de lo más visto en Netflix y el mismo reivindica su carrera artística como mujer, además, habla de las continuas críticas por su físico y la intromisión de la prensa en su vida privada, con la Super Bowl 2020 como telón de fondo.

A sus 50 años es de las cantantes más admiradas de la industria pero llegar a donde está le ha costado el doble que a otras celebridades por el hecho de ser mujer, latina y con curvas pronunciadas.

Las críticas que ha recibido JLo por su personalidad

Cantante, bailarina, actriz, productora, empresaria, modelo y filántropa, a pesar de su arduo trabajo para llegar a la cima su carrera ha sido minimizada a sus polémicas amorosas por lo que ha buscado la manera de escribir su propio relato y mostrar su verdadero trabajo.

Durante ‘Halftime’ se puede conocer a una Jennifer Lopez metódica, incansable y perfeccionista al estar atenta a todos y cada uno de los detalles de sus shows, además, de su imagen.

La producción cuenta con vídeos caseros, recuerdos de su infancia en el Bronx (Nueva York), imágenes entre julio de 2019 y enero de 2021, cuando la cantante interpretó This Land is My Land durante la toma de posesión de Joe Biden y Kamala Harris en la Casa Blanca.

Además de las polémicas palabras que mencionó al trabajar a dúo con Shakira, durante el Super Bowl 2020, calificándolo como un error, por el poco tiempo que les habían dado a ambas y porque la organización no debió elegir a dos estrellas latinas.

“Tenemos que tener nuestro momento. No va a ser una maldita revista de baile. Esta es la peor idea del mundo que dos personas actúen en el Super Bowl. Fue la peor idea del mundo”, añadió.

Durante la producción, menciona como se sintió al no ser nominada a los premios Oscar por su personaje en la cinta Hustlers, mostrándose frustrada y cansada de ser la estrella infravalorada.

En casi dos horas se puede conocer como ha sido el recorrido de la diva haciendo que sus fans valoren todo el trabajo que ha realizado para llegar donde está.

“Es increíble el temple de esta mujer”, “JLo es una artista en todos los sentidos”, “La han tratado de opacar pero no han podido con ella, es una Diosa”, “Tienen que ver el documental HALFTIME de @JLo en Netflix. Me ha hecho sentir tantas cosas que no sé qué poner… JLO, aparte de ser una artistaza, es una persona increíble que sigue luchando por el reconocimiento de la comunidad latina en Estados Unidos”, comentaron.

Sin embargo, las opiniones han estado divididas por quienes la tildan de egocéntrica al contar con un “discurso narcisista”.

“Acabo de terminar de ver el documental “Halftime” de Jennifer López en Netflix y solo puedo decir que es un intento por hacer ver a Shakira como una telonera, cuando siempre estuvieron en igualdad de condiciones”, “Su discurso es egocéntrico”, “Halftime me deja muchas impresiones. Eché de menos algunas palabras bonitas de Jennifer López hacia Shakira. No las vi por ningún lado. Quería actuar sola. Me hubiese gustado escuchar algo bonito de ella hacia la colombiana. Pero nunca pasó”, “Ella intentaba mostrar su carrera pero mostró lo que todos rumoraban, es déspota y egocéntrica”, opinaron.