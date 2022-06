Betty, la fea: así luce ahora Cecilia Bolocco, la Miss Universo que consoló a Beatriz

Además de sus entrañables personajes, la exitosa telenovela colombiana Yo soy Betty, la fea contó con la participación de incontables personalidades en sus tramas, tales como Cecilia Bolocco.

En la etapa cumbre de la ficción, la modelo y presentadora chilena aparece en un par de oportunidades interpretándose a sí misma para consolar y aconsejar a la heroína, Beatriz Pinzón.

La primera intervención que hace es justo después de que Betty lee la infame carta del doctor Mario Calderón a su jefe y amante, don Armando Mendoza, con la que se entera del engaño de su affaire.

La hija de don Hermes Pinzón está destrozada y no puede evitar desahogarse con ella, sin ahondar en detalles, sobre dolor que la han hecho sentir las personas con sus burlas y engaños por su físico.

Conmovida ante de su situación, Bolocco decide abrirle su corazón y le comparte que a ella también la han lastimado, por lo que una linda apariencia no te exime del sufrimiento y rechazo.

Cecilia Bolocco en "Betty, la fea" | Captura video

“El dolor no tiene rostro, no discrimina. Yo también he llorado como usted, me destrozaron el alma”, expresa después de que Betty se niega a creer que una Miss Universo pueda comprenderla.

“Usted es una mujer bella y exitosa. A mí no me pasa eso. De mí se burlan, a mí me rechazan. A mí me utilizan”, replica movida por el inmenso malestar de la desilusión que estaba sufriendo.

La modelo, no obstante, no se molesta, sino que intenta empatizar con ella y mostrarle que tienen mucho en común pues ambas buscan ser amadas por lo que hay en su interior y no por su imagen.

“Antes de irme, solo quisiera decirte algo que a mí, en su momento, me ayudó… El símbolo chino que representa la crisis, también representa el optimismo, la oportunidad”, comentó.

“Cada vez que uno sufre, nace una nueva oportunidad para volver ser feliz. Ojalá lo logres, Betty. Suerte”, manifestó antes de marcharse de la oficina de la economista.

El cambio de Cecilia Bolocco tras Betty, la fea

Hoy en día, la Miss Universo 1987 tiene 57 años, sigue luciendo hermosa llevando con orgullo los cambios en su imagen por el paso del tiempo y está dedicada, principalmente, al diseño de modas.

Tras su paso por la obra maestra de Fernando Gaitán, la estrella continuó desempeñándose como conductora de programas televisivos y también como diseñadora para distintas marcas.

Aquí se pasa Mundial (2002), La noche de Cecilia (2005), Fama (2007), ¿Quién cambia a quién? (2007), Vértigo (2015) y Bailando (2016) son algunas de las emisiones que condujo.

Al presente, la famosa trabaja para firmas de moda como tienda por departamentos chilena Falabella, para la cual ha creado distintas colecciones de ropa.

Sin embargo, el mundo de la moda no es el único en el que se desenvuelve en la actualidad. Cecilia también está abocada a labores altruistas como directora de fundaciones.

Asimismo, es parte de una iniciativa llamada “Ollas Solidarias”, con la cual los chilenos envían víveres a las víctimas de la invasión rusa en Ucrania.

En cuanto al plano personal, Bolocco está muy enamorada de su pareja, José Patricio Daire Barrios, con quien tiene una relación desde hace seis años aproximadamente.

Además, es la orgullosa madre de un hijo de 18 años llamado Máximo Saúl, fruto de su relación con el expresidente argentino Carlos Menem, con quien estuvo casada durante una década hasta 2011.

En 2018, la celebridad atravesó un momento muy duro cuando su hijo fue diagnosticado con cáncer en el sistema nervioso central y le aseguraron que le quedaban un par de años de vida.

No obstante, sacó fuerzas y no se dejó derribar para apoyarlo en todo momento a vencer este mal; siguió luchando, encomendada a los médicos y también a la fe.

“A pesar del dolor, las angustias y las grandes pruebas que llegan en la vida, uno tiene que encontrar un espacio para sonreír”, expresó en una entrevista a E! Online Latino, citada por Gente.

“Uno no puede enfrentarse a esas pruebas acabado, desolado…”, agregó. Por fortuna, su unigénito venció la enfermedad. Ahora, ella sigue luchando contra el cáncer con su Fundación Care.

A la par, la diva chilena sigue activa en redes sociales como Instagram, en donde comparte a su un millón de seguidores vistazos a su vida personal y sus proyectos profesionales y sociales.