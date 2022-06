Todo unos príncipes: así de grandes están los gemelos de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo

¡Celebración por partida doble! En la familia de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo todo ha sido fiesta en los últimos días debido al octavo cumpleaños de sus gemelos, Daniel y Manuel.

Los dos jovencitos llegaron al mundo un 20 de junio para completar la familia de los famosos que ya habían tenido previamente a Eduardo, Ale y Ana Pau como frutos de su romance.

La especial fecha no pasó desapercibida por ninguno de sus progenitores, que aprovecharon el día para felicitarlos a través de las redes sociales y mostrarle a sus fans lo grandes que están, convertidos en todos unos caballeros.

“Ocho años llenos de amor, felicidad y maravillosos momentos. Felicidades, campeones, son lo máximo”, escribió el protagonista de Morir para vivir y Alcanzar una estrella.

Según Hola, la entrañable postal fue tomada en Yucatán, en la Hacienda Ticum, donde hace pocas semanas la familia se dedicó unos días de relajación para compartir y divertirse.

En especial, ahora que sus hijos mayores ya tienen edad suficiente para dedicarse por completo a sus propios proyectos y están ganando independencia. Eduardo heredó la vocación artística para la música y actuación, mientras que sus hermanas son modelos e influencers.

Los gemelos son la adoración de Biby Gaytán y de Eduardo Capetillo, puesto que llegaron de manera inesperada para alegrarlos, cuando la bailarina ya tenía 42 años.

“Imagínate, casi nos da un infarto del susto, pero feliz, bendito sea Dios, con nuestros gorditos, con la llegada de nuestros bebés, los cuatitos”, reveló la actriz en una entrevista tiempo atrás sobre la reacción al conocer su embarazo.

“Cuando ya iba a tener un poquito más de tiempo (para mí), llegaron mis dos amores y ¿cómo no estar con ellos?, les tengo que dar esa prioridad que, en su momento, le di a ustedes, no porque alguien me lo pida, sino porque nace de mi corazón y porque así soy”, explicó la artista mexicana.