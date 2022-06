Obi-Wan Kenobi: Ewan McGregor y guionista de la serie hablan de la posibilidad de una segunda temporada

Aunque ha recibido algunas críticas mixtas, el estreno de la serie Obi-Wan Kenobi no solo ha traído a Ewan McGregor de vuelta a todos los fans de la saga galáctica, también ha hecho que el actor se reencuentre con un personaje que ama.

Mientras nos preparamos para un épico final de la temporada este próximo miércoles, tras la grata sorpresa del episodio pasado que contó con un flashback que nos permitió ver nuevamente unos “jovenes” Obi-Wan y Anakin Skywalker, muchos fans se preguntan si habrá posibilidades para una segunda temporada y las personas detrás de la serie responden.

Ewan McGregor le ha hecho saber a la gente de Lucasfilm que quiere seguir interpretando a Obi-Wan Kenobi de alguna forma. “Espero que no sea la última vez que interprete a este personaje”, declaró recientemente el británico en Radio Times. “Me lo he pasado muy bien haciendo esta serie. Estoy seguro de que podemos pensar en hacer algunas historias más antes de que el personaje se transforme en Alec Guinness, ¿no crees?”, dijo, haciendo referencia al actor original de Obi-Wan, que asumió el rol en el Episodio IV: Una Nueva Esperanza, que transcurre varios años después de los eventos de la serie de Disney+.

La directora y creadora de la serie, Deborah Chow, también es de la misma opinión que McGregor, pues ha afirmado que tiene ideas para seguir explorando esta parcela del universo galáctico, de acuerdo con Discussing Film.

El guionista no se cierra a la idea de una segunda temporada

Por su parte, el guionista Joby Harold respondió a Collider cuando se le preguntó sobre las probabilidades de más viajes para Kenobi: “Me preguntan al respecto constantemente. He estado pensando en esto durante tanto tiempo como una historia cerrada que mi mente está tan concentrada en esto como una especie de [serie] limitada, que no he pensado más allá. Pero es un gran personaje. Todos son personajes increíbles.”