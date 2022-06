Los conmovedores mensajes que enviaron estos famosos a sus padres que ya no están Los conmovedores mensajes que enviaron estos famosos a sus padres que ya no están

El pasado domingo millones de personas en el mundo celebraron el Día del Padre y, como es de costumbre, muchos famosos usaron sus redes sociales para dedicar tiernos mensajes a sus padres, sin embargo algunos conmovieron al público por estar dirigidos a aquellos que ya no están en este plano.

Aunque este día suele ser de mucha celebración y es ideal para agradecer a aquellos padres que lo han dado todo por sus hijos, es inevitable que la melancolía llegue a algunos hogares, pues quienes perdieron a sus padres también los suelen recordar con los mensajes más conmovedores.

Es así como personalidades de todas partes del mundo usaron sus redes para honrar a aquellos que estuvieron presenten en los momentos más importantes y que hoy permanecen en sus corazones.

Con estas publicaciones, los seguidores no solo quedaron completamente conmovidos, sino que también enviaron mensajes de fortaleza y apoyo a aquellos que ya no tienen cerca a ese héroe que los vio crecer.

Así fueron los mensajes de los famosos a sus padres fallecidos

Las Kardashian

Cada una de las hermanas Kardashian envió poderosos mensajes de celebración en el Día del Padre, pero además todas dedicaron fotografías de su padre, Robert Kardashian, quien falleció hace años, pero siempre permanece presente en las mentes de las hermanas.

Adamari López

La conductora dedicó un tierno video en el que se podían apreciar varias imágenes de su padre junto a unas palabras conmovedoras. “Papi te extraño tanto… te amo y te tengo presente todos los días. Gracias por haberme cuidado, querido y hecho sentir tan especial. Besos hasta el cielo papito lindo”, dijo la actriz.

Alejandro Fernández

El cantante aprovechó el día para dedicar unas palabras a su padre, Vicente Fernández y logró conmover a miles de fanáticos. “Ojalá tuviera las palabras adecuadas para describir el orgullo que siento de poder pasar tus enseñanzas a la siguiente generación. No hay día que no nos hagas falta, así como tampoco hay día en que no salgas a la conversación y sea por alguna lección que nos dejaste”, escribió el cantante.

Hijas de Kobe Bryant

Vanessa Bryant y sus hijas recordaron al deportista fallecido en enero de 2020. La esposa del deportista se realizó una manicura en su honor y visitó el mural de su esposo e hija fallecidos.