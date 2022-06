El alarmante récord que ostenta Ms. Marvel en la plataforma de Disney+

Tras el estreno de Moon Knight este año, las producciones de Marvel en Disney+ estaban pintando un prometedor futuro, tomando en cuenta que, a diferencia con las producciones anteriores, las de este año se han tratado de personajes completamente nuevos, que nunca antes se han visto en el UCM. Entre estas está Ms. Marvel, la propuesta más juvenil del estudio de superhéroes.

Sin embargo, pese a la buena calidad de edición, buena escritura y una increíble interpretación de su actriz principal, Iman Vellani, la serie que nos cuenta la historia de la joven Kamala Khan es actualmente la serie de Mavel con menor récord de audiencia en su plataforma de Disney+.

Según Samba TV, la serie llegó solo a 775.000 hogares que tienen la plataforma de streaming de Disney, con la mejor recepción siendo de parte de las audiencias más jóvenes. El promedio de edad oscila entre los 20 y 24 años.

Ha sido un descenso en comparación a lo que fue el debut de las series live action de Disney con producciones de alto calibre como WandaVision, que forjó el camino para Scarlet Witch y su desenlace en Doctor Strange 2 además de abrir las puertas a la serie de Agatha. Le siguió The Falcon and The Winter Soldier, que también sirvió para dejar instalado a un nuevo Capitán América en la piel de Sam Wilson. Loki, por su parte, dio arranque al caos del multiverso y además es la primera -y única hasta ahora de las live action- que contará con segunda temporada.

Series como Hawkeye también vieron una recepción mixta pero al final ganó más atención con la inclusión del personaje de Florence Pugh, Yelena, a quien ya se había visto en Black Widow, además del regreso de Vincent D’Onofrio a su rol en Daredevil como Kingpin.

Al ser dirigida para un público más joven, es tal vez esa la razón por la que Ms. Marvel no ha logrado a atrapar más a los fans. Sin embargo, esta serie será de gran interés para los fans del Universo Cinematográfico de Marvel, puesto que Ms. Marvel nos prepara para ver a Kamala unirse a Capitán Marvel y Monica Rambeau en la próxima película The Marvels.