Thalía comparte una foto inédita de su embarazo e impacta a sus fans

La cantante mexicana Thalía celebró el Día del padre con fotos inéditas de su embarazo y envió un tierno mensaje a su esposo Tommy Mottola. Sus seguidores se mostraron sorprendidos al ver una foto de su juventud, pues aseguran que la estrella se ve igual que hace años.

Thalía recuerda su embarazo con foto inédita

La cantante celebró el Día del padre con un mensaje para el productor Tommy Mottola, en el cual le expresaba lo mucho que lo quiere.

“Feliz día del padre al padre más increíble y comprometido que conozco. Tu amor y dedicación a nuestros hijos me sorprende cada día. Eres el mejor padre del mundo. Feliz día de los padres mi amor!”

En la primera imagen se puede ver a la famosa usando pijamas de pantalón de colores y un top verde que deja ver su baby bump.

En otras fotos se ve a su esposo jugando y pasando tiempo con sus hijos.

Los fans de la cantante le enviaron felicitaciones y aseguraron que se ve igual que cuando se embarazó por primera vez. Además recordaron que cuando la pareja se casó muchos decían que no durarían y ellos demostraron lo contrario al formar un matrimonio sólido.

Thalía se casó con Tommy el 2 de diciembre del 2000 en la Catedral de San Patricio. En ese momento fue uno de los eventos más comentados del año, pues se trató de una gran boda a la que fueron invitadas estrellas de Hollywood y de la industria de la música, como Michael Jackson.

El diseñador encargado fue el mexicano Mitzy, quien mantenía una gran amistad con la cantante desde su adolescencia. El vestido de la cantante fue confeccionado con telas muy finas traídas de Nueva York y adornado con cristales Swarovsky. Mitzy usó hilo de plata para insertar a mano todos los cristales.

En una entrevista con Quien, el diseñador recordó cómo fue que su amiga le pidió que hiciera su vestido de bodas.

“Mi vestido no es negociable. No soy tonta, sé quién es Dior pero nadie va a hacerme ese vestido con el mismo cariño que tú me lo harías”

Su enorme vestido tardó 18 meses en completarse y se convirtió en uno de los más recordados de la época por su enorme cauda. Thalía deseaba que la cauda llegara desde el altar hasta la entrada de la catedral de San Patricio en Nueva York, por lo tanto debía medir 62 metros.

Sin embargo Mitzy la convenció para midiera solo 18 metros de largo. Una parte de la cauda estaba bordada con las iniciales de los novios.

Terminado, el vestido llevaba cerca de 15 kilos de cristal austríaco incrustado y pesaba 70 kilos distribuidos entre el frente y la enorme cauda.