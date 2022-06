Taylor Swift impone moda con chaleco y pantalón azul de raya diplomática

Además de consagrarse como una de las cantautoras más talentosas, exitosas y versátiles de las últimas décadas, Taylor Swift se ha consolidado también como un auténtico referente de estilo.

Ya sea sobre la alfombra roja, un evento especial o una salida casual, la cantante siempre fascina con sus apuestas estilísticas elegantes, femeninas y originales con las que impone moda.

Así lo hizo el pasado sábado 11 de junio al asistir dando cátedra de estilo para la oficina a la proyección y conversatorio sobre el cortometraje basado en la versión extendida de su canción All Too Well en el Festival de Cine de Tribeca en Nueva York.

Taylor Swift es una inspiración de moda para una boss lady con traje de raya diplomática

La estrella acaparó miradas en su llegada al Beacon Theatre derrochando elegancia en un sofisticado conjunto sartorial azul marino con estampado de rayas diplomáticas de Max Mara.

El traje de Swift para el evento estaba encabezado por un chaleco confeccionado en jersey de mezcla de lana que presenta un cinturón martingala para compensar su aire andrógino.

La artista llevó la prenda con bolsillos abiertos, frente abotonado, cintura ajustable y ligeramente recortado con un par de pantalones de tiro medio, pernera recta ancha y pliegues delanteros.

El pantalón de Taylor es un indispensable para el armario de cualquier boss lady porque es capaz de pasar sin trabas de un clásico look de oficina a un elegante outfit para salir después del trabajo.

Asimismo, la intérprete de 32 años completó su ensamble con un par de zapatos de tacón alto grueso y punta cuadrada de charol rojo, tipo mocasín, decorados con hebillas plateadas.

En cuanto a los complementos, la famosa demostró que menos es más al agregar únicamente discretas piezas de joyería en oro de las marcas Vrai y Ettika para dar un toque de brillo.

Por último, la ganadora del Grammy remató su apuesta de moda con un beauty look distinguido, luciendo su melena rubia suelta y un maquillaje suave en el que destacaron sus labios en rojo.

De esta forma, con este estilismo para asistir al evento A Conversation with Taylor Swift, la compositora no solo lució hermosa, además se convirtió en una inspiración para looks working girl.