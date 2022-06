¿Qué hizo Emilio en la Academia? Usuarios rechazan la doble eliminación en La Academia y piden salida de Emilio

Ya son tres los eliminados en La Academia con la ronda de expulsiones de sábado y domingo. Esmeralda y Alejandra salieron luego de sus presentaciones del fin de semana, mientras que muchos internautas apuntaron sus críticas a Emilio.

“Pésima actitud, cero energía, cero ganas de estar en el escenario. Ya sáquenlo”, “No, elimínenlo ya”, “Yo si le veo futuro a este chico en regional. Me gusta su presencia en el escenario, muy en su papel de cantante en banda, a mí sí me gusta mucho Emilio ya lo ví llenando palenques. Obvio le falta más, pero ahora dejé de dudar y se ha convertido en mis favoritos en La Academia”, fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, el jurado tuvo opiniones muy favorables para Emilio, de 21 años.

“Estoy sonriente porque hoy es otro Emilio, hoy Emilio se hizo cargo de su canción (…) tienes potencial, nada de bajonearse, vamos bien, me gustó esta noche lo que hiciste, tienes voz de bandero total, yo no te sacara de allí”, dijo Ana Bárbara al ser la primera en exponer su crítica tras la actuación de Emilio el domingo.

Arturo López Gavito por su parte, celebró la concentración de Emilio y coincidió con Ana Bárbara en que el registro vocal de Emilio es perfecto para el género grupero.

“Mientras te sigas concentrando en lo que estás haciendo y realmente nos muestres que tienes capacidad creo que puedes seguir adelante”, opinó Gavito sobre Emilio, nacido en Aguascalientes.

Esmeralda, nacida en Guerrero, fue la primera expulsada de la ronda de eliminaciones que se dieron entre sábado y domingo en lo concerniente a la décimo tercera generación de La Academia, al acumular 1,5 millones de votos de 2 millones de votaciones.

“Me siento muy triste porque ustedes como público no me han dado otra oportunidad, pero estoy muy contenta de la oportunidad que viví en esta semana (…) No nada más canto ópera, se lo perdieron, el día de mañana iba a cantar una canción totalmente diferente, en un género diferente, que creí yo iba a poder conmoverlos”, declaró Esmeralda a su salida de La Academia.

Reacciones por la salida de Esmeralda

Los comentarios por la salida de Esmeralda no se hicieron esperar: “Eliminación llena del prejuicio mexicano claramente. Deberían volver al formato anterior donde mínimo los jueces sentenciaban alumnos. Una pena, mucho éxito Esme”, “Esmeralda no!!!! Yo no sé porque dejan a otra gente sin talento y la sacan a ella !!!”.

Las críticas de los internautas apuntaron en especial hacia Emilio. “Debió salir antes Emilio”, “Se tenía que ir EMILIO”, “Entiendo que quieran llevar “disciplina” con los alumnos pero creo que amenazándolos con doble expulsión no es la manera. La generación pasada eran iguales o peores en comportamiento en la casa, pero el director y maestros tenían disciplina en clases y conciertos. A este ritmo no se podrán superar los participantes”.

La segunda expulsada del fin de semana fue Alejandra, quien salió el domingo.

“Fui la segunda expulsada, pero estoy contenta por ver a mi familia, ver a mis perros, esto fue un sueño y todo lo que empieza tiene que acabar”, dijo Alejandra, nacida en Sonora.

Reacciones por la salida de Alejandra

“Qué chafa! Sábado y domingo! De programas! Así se va a terminar bien rápido el programa!. Si no querían hacer para qué hacen el programa!”, “No, no entiendo tu salida, seguir te hubiera ayudado mucho y hay voz, no entiendo al público porque no te apoyó, no te dejes de atender un fuerte abrazo con cariño y a seguir luchando en ti y tus sueños”.

“Debió salir Emilio”, “No producción, qué mala decisión hicieron con Emilio, hizo todas esas cosas malas y todavía no lo expulsan”, “No entiendo nada… Ella canta y canto bien. Qué pasó??? Ella no desafinó e interpretó el tema con fuerza escénica!!!”, comentaron otros usuarios sobre la expulsión de Alejandra.

La lista de participantes de la Academia está conformada luego de estas tres eliminaciones por Emilio, de Aguascalientes; Andrés, procedente de Sonora; Jackie, nacida en Sinaloa; Mariana Logue y Santiago de la Ciudad de México; Rubí, de San Luis Potosí; Fernanda e Isabela, de Tabasco; Nelson, de Guatemala; Zunio y Mar, de Ecuador; Cesia, de Honduras y Eduardo, de Estados Unidos.

Roberto Poot, de Quintana Roo, fue el primer eliminado en el primer concierto de La Academia el pasado 12 de junio de 2022.