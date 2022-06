Gerard Piqué le niega un saludo a una influencer y se desquita publicándolo junto a su posible nuevo amor

La vida de Gerard Piqué ha pasado a girar en torno a fiestas y discotecas desde que se separó de Shakira.

El futbolista se ha tomado muy en serio su nuevo estatus de soltería al llevar una vida de descontrol mientras los rumores de su infidelidad aumentan.

Los medios españoles siguen con una lupa cada uno de sus pasos y aunque no han podido mostrar el rostro de la presunta mujer con la que engañó a la colombiana, una influencer les facilitó el trabajo.

“Está totalmente desfasado, saliendo muchísimo con su compañero Riqui Puig”, dijo el paparazzi Jordi Martín.

Gerard Piqué fue captado con una mujer rubia

El defensor del Barcelona viajó recientemente a la ciudad de Estocolmo (capital de Suecia) para asistir a una nueva edición de la cumbre internacional Brilliant Minds (Mentes Brillantes), congreso anual que reúne a destacadas personalidades de la política, economía, deporte y espectáculo, como la Alicia Keys, Emma Watson, Edward Norton, la modelo Naomi Campbell y hasta el ganador del Premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai.

Para la fiesta posterior al evento fue captado junto a una misteriosa mujer y su encuentro quedó plasmado en una fotografía colgada por la influencer y empresaria sueca, Katrin Zytomiersk.

Piqué quedó expuesto por la mujer que se le acercó durante la fiesta para pedirle un saludo para su hijo y este se lo negara.

El jugador fue expuesto por la influencer sueca Katrin Zytomiersk. Foto: Instagram

“Le pregunté si podría saludar a mi hijo y él me dijo que no. Se lo volví a preguntar sorprendida, y me volvió a responder que no. No fue mal educado, pero sí un tanto engreído. Supongo que al ser un jugador de fútbol tan importante (…) Pero yo no le conocía hasta ese momento. Después le tomé la fotografía y lo publiqué en mi Instagram.

Durante entrevista con Laura Fa y Lorena Vázquez de “Mamarazzis”, Katrin explicó que luego de que el famoso se negara a enviarle un saludo a su hijo decidió tomarle la fotografía para postearla en sus redes sociales con un mensaje recriminando su actitud.

“Escúchame perdedor. Seguramente muchas chicas en esta fiesta querían sexo contigo, y yo te vi e inmediatamente pensé en mi hijo. Fui clara contigo, te pedí saludar a mi hijo y me dijiste que no. ¿Tú quién eres?”, escribió.

A pesar de su molestia no pensó que su publicación causara tal revuelo e incluso se vio obligada a cerrar su cuenta tras recibir miles de mensajes de personas desconocidas.

La postal aumentan las especulaciones sobre el posible nuevo romance del jugador.