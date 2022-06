“El sobre estaba en blanco”: Alan Tacher lo dijo todo sobre La Academia y su salida de TV Azteca

La entrevista que Yordi Rosado le hizo al animador mexicano, Alán Tacher, para su programa en YouTube fue reveladora: Desde el momento que se daba a conocer el nombre del eliminado de La Academia, hasta la situación que lo llevó a irse de TV Azteca.

Tacher le tocó conducir La Academia hace 20 años, la primera generación donde salieron talentos como Yahir, Víctor, Myriam, Yuridia o el mismo Carlos Rivera.

En unas de esas preguntas que le hizo Yordi sobre cómo se conocía el nombre del eliminado en el programa, el animador confesó que el sobre que le entregaban siempre “estaba en blanco”.

Asegura que él al igual que los televidentes no conocía el nombre del eliminado.

“Yo era el único conductor y todo lo hacía de memoria, a veces con el chícharo. Yo odiaba a mi productor con toda el alma y para darle más emoción al programa, el sobre del eliminado venía en blanco, pero para hacerlo más real, a mí no me decían nada”.

Perder el control, sucedió

Tacher temía que en algún momento se podría perder el control del programa y sucedió, al productor se le olvidó decirle el nombre de quién abandonaría el programa.

Esta situación, contó el animador, lo puso en jaque porque tuvo que improvisar hasta por tres minutos en vivo en televisión nacional. “Mi mayor temor era que no me dijera el nombre o que fallara el chícharo y me pasó, ese ha sido el programa más aterrador de mi vida”.

“Yo abrí el sobre, obvio venía en blanco, y al productor se le olvidó decirme quién saldría, entonces me empezó a gritar de cosas para que ya lo dijera. Yo seguía improvisando, esperando el nombre hasta que la coproductora notó algo raro y le preguntó si ya me lo había dicho, entonces él se dio cuenta de su error y me lo dijo después de tres minutos”.

Destacó que después del incidente, el productor le pidió disculpas por el bochornoso momento y recordó que eran alrededor de 25 veces que llegaba a ensayar antes de cada show.

Un error terminó la relación con TV Azteca

Alan Tacher también confesó la razón por la cual terminó su relación con TV Azteca.

Precisó que un “error garrafal” de Giorgio Aresu hablando mal del productor Ricardo Salinas Pliego en una entrevista en Miami con Abraham Zabludovsky, desata una crisis.

“Giorgio habló mal fuerte de Salinas Pliego y dice unas cosas que dije, ‘ya valió m*dre’… y a partir de ahí nos cayeron demandas por cielo mar y tierra y yo decía ‘perdón, no dije nada’ y fue una crisis, luego yo no podía pisar México, mi pasaporte estaba bloqueado, como criminal… en la demanda ellos argumentaban en su momento que era penal”, contó el animador.

Aprovechó el espacio de Yordi Rosado para ofrecerle a Salinas Pliego “por no despedirme, por no agradecerle lo que hizo por mí”.