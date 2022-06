Emma Watson encanta con su sencillez en shorts y sin maquillaje, y da lección de amor propio

Emma Watson nos conquistó con su talento desde pequeña, en el papel de Hermione en Harry Potter.

Desde entonces ha triunfado en el mundo del cine, y creció frente a nuestros ojos, encantando a los fans con su personalidad y belleza.

Además, la celebridad se ha dedicado a luchar por los derechos de las mujeres e igualdad de género, y, de hecho, es Embajadora de Buena Voluntad de ONU mujeres.

A sus 32 años, Emma es una mujer no solo inspiradora, también hermosa y muy sencilla, que no le importa salir sin maquillaje, y mostrarse al natural y con looks sencillos.

Emma Watson da lección de amor propio sin maquillaje

Recientemente la actriz se fue de vacaciones a España, y dejó ver su lado más natural, al mostrarse sin una gota de maquillaje.

Mientras jugaba pickleball, Emma se mostró sin maquillaje, y con el cabello desarreglado, con una gorra y lentes.

La joven optó por un look sencillo de bike shorts negros, con una camiseta blanca y tenis grises.

Luego, Emma montó a caballo, y también se mostró natural, sin maquillaje, sin el cabello arreglado, con lentes, casco, y unos leggins grises, luciendo hermosa y feliz.

Además, optó por un top de encaje en tono naranja, y complementó con unas botas negras.

Para una tarde de compras con una amiga, Emma también se mostró sencilla y hermosa al natural, demostrando que, aunque es actriz, no siempre tiene que lucir “perfecta” y maquillada.

“Amo a Emma, es tan hermosa al natural”, “ella es perfecta con maquillaje o sin él, es divina”, “esta mujer es una diosa, me encanta su sencillez y naturalidad”, “de las actrices más sencillas y hermosas, sin operarse ni nada”, y “Emma es espectacular, que mujer tan hermosa, y no aparenta su edad”, son algunas de las reacciones en redes.

Emma deja claro que lucir al natural también te hace ver hermosa y no debes ser una esclava del maquillaje y la perfección.