Chris Hemsworth casi renuncia a su papel de Thor antes de leer el guion de “Thor: Ragnarok”

Tras las malas críticas que recibió la segunda película en solitario del dios del trueno, “Thor: Un Mundo Oscuro”, Chris Hemsworth confesó recientemente que hasta él llegó a aburrirse del personaje.

Esto, sin duda, dejó impresionados a todos, ya que Thor es uno de los personajes más queridos dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, debido a sus siglas en inglés), y el primero en tener una cuarta película.

Pero el actor australiano explicó que sentía que su personaje no tenía un crecimiento, se sentía estancado, y cuando le propusieron hacer “Thor: Ragnarok”, dudó sobre su estancia en la franquicia.

Por ello, cuando se enteró que Taika Waititi estaría a cargo de la dirección de la tercera entrega, decidió compartir sus inquietudes.

Chris Hemsworth estuvo a punto de abandonar su papel como Thor

“No estaba entusiasmado con lo que había hecho en Thor 2. Sabes, estaba un poco decepcionado con lo que había hecho. No pensé que había hecho crecer al personaje de ninguna manera y no pensé que le mostrara a la audiencia algo inesperado y diferente. Cuando apareció Ragnarok, como resultado de mi propia frustración por lo que había hecho, y esto no se trata de ningún otro director, esta es mi propia actuación, realmente quería romper el molde, y se lo dije a Taika”.

Chris Hemsworth reveló que tuvo profundas conversaciones con el director sobre la nueva dirección que quería tomar con Thor en Ragnarok, por lo que lo deconstruyeron y crearon una nueva y mejorada versión.

“Creo que la conversación que tuvimos fue: ‘Estoy realmente aburrido de Thor’ y ‘¡Yo también lo estoy!’ Entonces decidimos no aburrirnos más y cada vez que entraba en juego ese sentimiento, íbamos en una dirección diferente” explicó el actor.

“Simplemente desmantelamos al personaje. Queríamos que fuera más impredecible. Queríamos que estuviera en un conjunto diferente de circunstancias a las que estaba antes y que tuvieran el humor. Tenía una gran relación con Taika y tuvimos un gran sentido del humor y pensé que deberíamos incluir eso en este espacio” compartió Chris Hemsworth en la entrevista.