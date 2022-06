“Le agradezco a todos los que me dijeron que no podía”: Así fue como JLo no permitió que las críticas la derrumbaran

‘Halftime’ el documental de Jennifer Lopez se ha apoderado de Netflix con sus impactantes revelaciones acerca de su vida y trayectoria artística.

La cantante latina da un repaso de sus momentos más emblemáticos y oscuros que la han llevado a catalogarse como una de las artistas más cotizadas y famosas de los últimos tiempos.

Como nada en la vida se obtiene fácil, JLo ha contado el laberinto que ha atravesado para lidiar con las trabas dentro de la industria y mantener su autoestima frente a las críticas.

Jennifer Lopez revela como ha lidiado con la aceptación de sus curvas

Las curvas despampanantes de la artista de 52 años no siempre han sido un plus para ella, pues ha tenido que esquivar los prejuicios en una industria donde los cuerpos perfectos son delgados, y sin curvas.

“El ideal de belleza era estar muy delgada, rubia, alta, sin muchas curvas…”. Crecí rodeada de mujeres con curvas, así que nunca me avergoncé de nada”, aseguró.

Lopez también habló sobre las burlas y la presión que sufrió para tener un cuerpo que entrase dentro del canon de belleza estipulado, cuando ella siempre había sido una mujer con curvas.

La intérprete de grandes éxitos como On the Floor, Get Right y Marry me, a pesar de aceptar su cuerpo tuvo momentos en los que su autoestima decaía, debido a los constantes ataques a su físico, pero aprendió a lidiar con ello para salir adelante.

“Tenía que descubrir realmente quién era yo y creer en eso y no creer en nada más”, relató.

La situación lejos de contrarrestarle y opacarla, la ayudó para hacerse más fuerte y saber de lo que era capaz de conseguir.

Es por ello que le envió un mensaje de agradecimiento a todos y cada uno de los que le dijeron un día que no lo lograría.

“Quiero agradecer a todas las personas que me dijeron en mi cara o cuando no estaba en la habitación que no podía hacer esto. Realmente no creo que hubiera podido hacerlo sin ustedes”, expresó.