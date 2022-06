Anahí sin miedo a las críticas presume su nariz operada

Lejos de verse afectada por las criticas Anahí presumió en sus redes sociales, el impecable trabajo que realizó su cirujano plástico en su nariz.

Por muchos años se ha castigado a las mujeres que deciden apostar por algunos retoques estéticos, tildándolas de inseguras y de no aceptarse tal y cómo son.

Lo cierto, es que cada mujer tiene la libertad de realizar con su cuerpo lo que desee y más si la ayudará a sentirse más segura de sí misma.

Anahí sin miedo a las criticas

La ex RBD se despojó de los tabúes que han existido en torno a los retoques estéticos y mostró con felicidad su hermosa nariz respingada y perfilada.

La cantante mostró el rostro del creador de su perfecta nariz perfilada. Foto: Instagram

“Hace unos días visité a mi doctor, a quien quiero muchísimo y le estoy eternamente agradecida. Sé que no se habla de esto y es siempre un misterio cuando alguien se hace algo, pero en esta vida a mí ya no me asustan las críticas. ¡Amo mi nariz!”, confesó.

La recordada Mía Colucci de la telenovela Rebelde (2004) se mostró agradecida y resaltó el trabajo del profesional que la ayudó para su transformación.

“Creo profundamente en la fuerza energética que tiene reconocer y agradecer a quien en la vida hace algo por ti. Así que, si quieren saber, este señorón es el máster”, recalcó.

Recordemos, que Anahí recurrió a la cirugía estética hace algunos años, luego de sufrir un accidente doméstico, donde recibió un fuerte golpe con una puerta de madera que terminó mandándola al hospital.

Por su profesión artística lo más recomendable era realizar la intervención quirúrgica.

La diva de 39 años ha estado en boca de todos durante la semana luego de su impecable presentación junto a Karol G, con quien interprete el icónico tema ‘Sálvame’ de la banda que la llevó a la fama.