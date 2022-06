Se desatan las redes con el adelanto del tráiler del Gato con Botas donde Salma Hayek repite como Kitty Softpaws

Por segunda vez Salma Hayek será la voz Kitty Softpaws en la segunda película del “Gato con Botas: El último Deseo”, nuevamente acompañada por Antonio Banderas.

Hayek hizo el anuncio en su red social Instagram, donde compartió el tráiler de lo que será la nueva película de las aventuras del Gato con Botas que hace 11 años hizo también con Banderas y que hoy vuelve a unirlos.

La publicación como era de esperarse ya tiene más 314 mil reproducciones y una decena de comentarios de sus seguidores que esperan con ansias el estreno de la película.

“He estado esperando esto durante años. No puedo esperar”, “Asombrosa, no puedo esperar a verlo”, “¡¡Oh Dios mío!! ¡¡¡Es tan tan bueno!!!”, “¡Deseando que esta película tenga éxito! No puedo esperar para ver esto”, “El mejor actor del mundo Banderas”, “Que pena que hay q esperar tanto para verla. Se ve espectacular!”, son algunos de los comentarios que recibió la famosa actriz en su red social.

Su estreno en diciembre

Meses atrás, los productores de la película decían que la cinta se estrenaría el 23 de septiembre del 2022; sin embargo, fue la misma actriz de Hollywood quien, con su publicación, confirmó que el largometraje se podrá ver en cines en diciembre.

Salma Hayek y Antonio Banderas han compartido créditos en largometrajes como “Desperado”, “El Mariachi” y “Erase una vez en México”, reseñó la revista TVyNotas.

“El Gato con Botas: El Último Deseo”, llega 11 años después del estreno de la primera, la cual fue un spin-off de la película ‘Shrek’, donde se relata las aventuras del famoso ‘Gato con Botas’, luego de su debut en la segunda película de la franquicia.