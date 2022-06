“No tengan novio”: tras polémica con Gussy Lau, Ángela Aguilar da polémico consejo a sus fans

Hace tan solo dos meses, Ángela Aguilar vivió una de las primeras polémicas de su carrera como figura pública, pues un video de la famosa besándose con compositor Gussy Lau, 16 años mayor que ella, fue filtrado.

Ahora, la cantante le envió un polémico consejo a sus fanáticos en medio de una multitudinaria presentación en el Auditorio Telmex en Guadalajara, Jalisco y dijo con firmeza: “No tengan novio”.

Recordemos que, tras la filtración de sus imágenes con el también artista, la famosa afirmó sentirse muy decepcionada y arrepentida de confiar en personas equivocadas.

“Me duele confiar en una persona que yo no debí confiar, por una persona que yo nunca en mi vida pensé, me duele trabajar tanto desde tan chiquita para que una cosa así lo afecte tanto, porque esto no es solamente una imagen que ha estado circulando, sino también algo que ha estado afectándome como profesional”, dijo para aquel momento.

Durante su concierto, envió un mensaje a sus fanáticas y, al momento de presentar uno de sus temas, explicó que la canción fue inspirada en un hombre “mal portado” y aunque no dio detalles muchos asumieron que se refería a Gussy.

Ángela Aguilar está enfocada en su carrera

Aunque después del escándalo mucho se especuló sobre la relación y se rumoreaba que la pareja seguía junta, un tiempo después las afirmaciones de separación habían crecido.

De esta manera, las palabras de la artista podrían confirmar que se encuentra soltera y en una pausa en el ámbito amoroso.

“La siguiente canción que voy a cantar yo la compuse a un niño que era muy mal portado. Déjenme decirles aquí niñas, no tengan novio. No tengan novio. No tengo nada más que decir, más que no tengan novio. Pero para los que tomamos esa terrible decisión de tener un novio y si algún día les rompen el corazón, que espero que no, le van a dedicar Inevitable”, fueron las palabras de la artista que generaron polémica.

Hasta el momento, la famosa prefiere llevar su vida privada con la mayor discreción, pero constantemente está en contacto con su público a medida que su carrera avanza.