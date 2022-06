Jennifer Lopez en ‘Halftime: “Siempre intentan esconder mis caderas”

Al parecer el tener un cuerpo voluptuoso siempre ha sido un problema para Jennifer Lopez quien a través de ‘Halftime’ realizó importantes declaraciones que giran en torno a la discriminación que algunos realizadores han tenido con sus caderas.

Y es que esta reconocida actriz, cantante y empresaria, no ha dudado en dejar ver el lado más oscuro de los inicios de su carrera en los que sufrió por no saber cómo lidiar con sus curvas, pues es algo que siempre han tratado de disimular u ocultar algunos directores, por considerar que pese a su talento, no cuenta con el estereotipo requerido para las historias de corte norteamericano con el que inició esta estrella tan consagrada y que además es admirada precisamente por su tonificada y bien cuidada figura.

A través del documental, que se estrenó en Netflix, el pasado 14 de junio de 2022, sus fans han podido disfrutar de muchos aspectos que quizás desconocían de esta emblemática mujer quien además reiteró que ha sufrido aún mucho bullying por sus pronunciadas curvas. “Siempre intentan esconder mis caderas”, dijo a inicios de este material que está causando furor.

Jennifer Lopez aseguró que sus curvas siempre han tratado de ocultarlas

A través de ‘Halftime’ , Jennifer Lopez reitera que ella nunca se ha sentido mal con su cuerpo, que por el contrario, siempre se ha empeñado en cuidarlo y mantenerse en forma, pues de esa forma está activa y sana, pero en sus inicios, siempre se encontró con muchos desaires, pues hay quienes aseguraban que no lograba encajar con el estereotipo americano.

“En todas las películas que hago, siempre intentan esconder mi cadera. Soy una mujer latina, no tengo el típico cuerpo anglo, ¿entiendes? No soy así. Cuando empecé a trabajar, el ideal de belleza era delgado, rubio, alto, sin muchas curvas”, esto fue lo que recalcó esta estrella tan consagrada a través de esta producción en la que más de uno ha quedado sorprendido con sus confesiones.