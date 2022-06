Razones por las que se sospecha que ‘Intimidad’ tendrá segunda temporada

La muy contundente y emotiva producción ‘Intimidad’ sigue registrando reacciones muy positivas para quienes se han sentido muy conmovidos con los casos que dejan en evidencia la vulnerabilidad femenina.

Es por eso que más de una se ha sentido tan identificada y dispuesta sobre todo a batallar para no dejarse apabullar por quienes buscan manchar sus carreras a través de sobornos o de mostrar parte de su vida sexual al mundo a través de la difusión de videos íntimos y que comprometen a más de uno. Con esta propuesta, tanto Netflix como sus realizadoras no han cesado en su intención de siempre abrir ventanas o puertas para dar visibilidad a producciones como esta, que pese a no ser basada en hechos reales, manejan muy bien el concepto de la cotidianidad.

Y es que más de uno llegó a pensar que esta historia, se basaba en eventualidades por las que habían pasado algunas mujeres actuales que están en el poder, cuando la realidad es que tanto Verónica Fernández como Laura Sarmiento crearon una visión muy acertada acerca de algunos casos que han sido muy constantes en la sociedad y los transformaron con una perspectiva muy cruda.

¿‘Intimidad’ tendrá segunda temporada en Netflix?

Esa ha sido la clave del éxito de la serie ‘Intimidad’, pues en ella hay mucho contenido, argumentos y hasta escenas con las que cualquier mujer que se ha visto amenazada bajo cualquier situación de maltrato o hasta extorsión, se puede sentir identificada. A través de cada caso hay miradas y conclusiones muy diversas con las que se han desprendido una cantidad sorprendente de debates y hasta peticiones sobre una segunda temporada en la que se pueda desarrollar aún más esta temática que ha despertado tanto interés entre el público.

Y aunque para muchos el final de esta primera entrega resultó convincente hay quienes han reiterado que el personaje de Malen quedó inconforme, pues la resolución de su caso no lo tomó de la mejor forma, por lo que podría despertar el interés por desarrollar una nueva entrega en la que ella ponga punto final a esta incertidumbre con la que su vida tomó otro giro y permitió que otras mujeres tuvieran la voluntad de luchar y no quedarse calladas ante los atropellos que pudieran estar recibiendo de parte de sus agresores.

Además, hay quienes han sacado la conclusión de que se podrían estar presentando otros casos que ayuden a las víctimas a tomar nota de los pasos a seguir ante casos de abusos, pues más allá de presentarse cada situación, también se muestra cómo deben actuar estas personas que han sufrido de tantas adversidades. Pero, pese a que existen múltiples posibilidades de que esto se pueda realizar, toca esperar que Netflix de la voz oficial sobre la extensión o no de esta trama que no para de generar buenos comentarios, debates y excelentes puntuaciones de parte de la crítica especializada que no duda en que luego del paso de los 28 días luego de su estreno se pueda dar la grata noticia de la segunda temporada.