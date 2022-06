Mitzy revelaría secretos de María Felix, Thalía y Veronica Castro en su nueva serie

Mitzy, el diseñador de las estrellas, ahora tendrá su propia bioserie de televisión donde contará sus experiencias con las divas mexicanas, entre ellas María Felix, Thalía y Veronica Castro, quienes lucieron sus diseños para algunos de los momentos más importantes de su carrera

Mitzy revelará secretos de las estrellas en nueva bioserie

En un evento en el cual se celebraban 50 años de su trayectoria en el mundo de la moda, el diseñador afirmó que contará toda su vida, incluyendo los secretos de las estrellas nacionales e internacionales con las que ha trabajado a lo largo de su carrera.

Aunque la bioserie contará su vida y está aprobada por él, Mitzy aclaró que no será responsable de lo que escriban quienes participen en el proyecto. Esto se debe a que no desea formar parte de polémicas como las que han atravesado recientemente figuras como Juan Osorio, Olga Wornat y Pablo Montero, quienes se encuentran en disputa con la familia de Vicente Fernández debido a la serie sobre la vida del cantante, la cual no fue aprobada por los herederos.

Para evitar estos conflictos, Mitzy firmará un contrato en el que se deslindará de todo lo que escriban y proyecten los encargados de la serie.

En una entrevista con Imagen Televisión, dijo:

“Claro que sí, yo voy a contar todo, pero la editora tiene que ser responsable de lo que salga. Yo voy a firmar un contrato que yo voy a contar y ellos serán responsables de lo que ellos escriban. Lo que ellos escriban es su responsabilidad absolutamente”

Recordemos que Mitzy logró consolidarse como el diseñador de las estrellas gracias a sus increíbles diseños llenos de brillo y glamour. Uno de los más recordados es el vestido de novia de Thalía, por el cual cobró 350 000 dólares.

Cuando la estrella se comprometió Tommy Mottola le ofreció que su vestido lo confeccionaran as casas de moda Christian Dior o Giorgio Armani. Pero Thalía rechazó su propuesta, pues ella deseaba que fuera su amigo Mitzy quien volviera su vestido soñado una realidad, ya que lo conocía desde que era adolescente y siempre hablaban de el día de su boda.

En una entrevista con Quien, el diseñador recordó cómo fue que su amiga le pidió que hiciera su vestido de bodas.

“Mi vestido no es negociable. No soy tonta, sé quién es Dior pero nadie va a hacerme ese vestido con el mismo cariño que tú me lo harías”

El vestido de la cantante fue confeccionado con telas muy finas traídas de Nueva York y adornado con cristales Swarovsky. Mitzy usó hilo de plata para insertar a mano todos los cristales.

Su enorme vestido tardó 18 meses en completarse y se convirtió en uno de los más recordados de la época por su enorme cauda. Thalía deseaba que la cauda llegara desde el altar hasta la entrada de la catedral de San Patricio en Nueva York, por lo tanto debía medir 62 metros.

Sin embargo Mitzy la convenció para midiera solo 18 metros de largo. Una parte de la cauda estaba bordada con las iniciales de los novios.

Terminado, el vestido llevaba cerca de 15 kilos de cristal austríaco incrustado y pesaba 70 kilos distribuidos entre el frente y la enorme cauda.

Sin embargo no fue el único vestido que lució esa noche, pues Mitzy creo tres vestidos más para la fiesta.

También vistió a Verónica Castro para su popular night show Noche a Noche en 1987.

A la española Rocío Dúrcal la vistió durante 27 años, e incluso María Félix usó sus diseños.