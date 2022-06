Gwyneth Paltrow y Brad Pitt recuerdan su romance y prueban que se puede ser amiga de un ex

Terminar una relación no siempre es sinónimo de enemistad y algunos famosos han demostrado que se puede mantener una buena relación tras culminar un romance.

Algunos de ellos han sido Gwyneth Paltrow y Brad Pitt, quienes a casi 30 años de haber enfrentado su separación son grandes amigos y cada tanto suelen elogiarse, además, de recordar sus buenos momentos.

Los famosos tuvieron una relación entre 1994 y 1997, siendo una de las parejas mas comentadas de la época, incluso llegaron a estar comprometidos, pero no lograron llegar al altar.

Gwyneth Paltrow y Brad Pitt transformaron su amor

La ex pareja ha recordado con gran cariño y amor lo que un día fue su romance a pesar de lo difícil que su ruptura para la actriz, quien casi llega a rechazar su papel el papel de la película Shakespeare In Love, un proyecto que le valió el Oscar a mejor actriz por interpretar el papel de Viola.

“Estaba en medio de una terrible separación y la idea de ir a Inglaterra y estar lejos de mi hogar parecía…”, confesó en Variety.

Durante la entrevista, Paltrow conversó sobre la buena relación que tenía su padre con Pitt y bromeó al respecto con su ex.

“Nunca olvidaré que cuando estábamos comprometidos, él vino un día, con los ojos llenos de lágrimas, y me dijo: ‘Nunca me había dado cuenta de lo que querían decir cuando dicen que estás ganando un hijo, pero es que estás ganando un hijo’. ¿Qué impacto tuvo en ti? ¿Por qué lo amabas? Aunque lamentablemente no nos casamos”, formula la intérprete, a lo que Brad responde entre risas: “Exacto. Bueno, pero todo salió bien, ¿no?”.

Ante su comentario, la famosa recalcó que consiguió al Brad indicado 20 años después.

“Sí. Finalmente encontré al Brad con el que se suponía que me casaría. Solo me costó 20 años”, bromeó.

Recordemos que la interprete se casó con con el productor Brad Falchuk, el 29 de septiembre de 2018.

De igual amera, Brad se encargó de elogiar a su ex pareja.

“Y es maravilloso tenerte como amiga ahora. Te quiero”, mencionó.