Evaluna se sumó a la práctica de comerse su placenta, así lo contó Camilo

La llegada de Índigo, la hija de los artistas Evaluna Montaner y Camilo Echeverry ha sido recibida de la mejor manera por los fanáticos de ambos. Pese a que aún no se conoce la cara de la bebé, sí se sabe que el parto fue natural y que, en medio de su recuperación, la más joven de la familia Montaner se encuentra muy bien de salud.

Desde el nacimiento, que fue el 6 de abril de este año, Evaluna se ha dedicado al cuidado de su hija, mientras que Camilo tiene la agenda llena de entrevistas y programas para la promoción de su nuevo álbum ‘De adentro pa’ fuera’.

Precisamente, en una entrevista realizada por La resistencia, un programa de Movistar+, el cantante habló sobre la experiencia de ser padre, de cómo fue el parto de Evaluna, con quien lleva casado dos años, y de la admiración y respeto que le tiene.

“El hecho de que Eva tomara la decisión de parir naturalmente, sin siquiera una aspirina, es importantísimo. Como papá yo decía, ¿no será mejor hacerlo en un hospital, que tiene todo lo necesario? Y mi esposa me respondía, ¿por qué no te quedas tranquilo y lo asumes como algo maravilloso, sin temores?”, contó Camilo.

Pero la declaración que más impactó a la audiencia fue que Evaluna se comió la placenta a los pocos minutos de dar a luz. “¿Se la comió? ¿Sin un toquecito de plancha ni nada?”, preguntó sorprendido Marcos Martínez, también conocido como Grison. A lo que el artista respondió que “se la encapsularon y se la comió”.

“El parto fue largo, pero fue precioso. Enamorado de mi esposa y devoto a ella antes, pero después el nivel de respeto y admiración”, añadió.

La verdad es que, lejos de ser algo extraño, la práctica de ingerir la placenta es realizada por muchas otras mujeres. Tal fue el caso de Kim Kardashian, quien después de su segundo embarazo. anunció que mandó a encapsular la placenta, procedimiento que le costó cerca de 250 dólares, para su posterior consumo.

¿Por qué se hace?

Lo cierto es que la placenta es la encargada de proporcionarle oxigeno y nutrientes al feto. Y pese a que algunos argumentan que la placentofagia, es decir, el acto de comer la placenta cruda, cocida o en forma de píldora, puede prevenir la depresión posparto, reducir el sangrado posparto y mejorar el suministro de leche, según un estudio publicado en el 2018 por el American Journal of Obstetrics and Gynecology, no se ha podido demostrar científicamente los beneficios que significaría.

Por otra parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) advierten que la placenta contiene cientos de bacterias y que podría suponer un riesgo tanto para la madre como para el recién nacido.