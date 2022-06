Esta es la razón por la que Anahí se alejó de los escenarios durante 11 años

Luego de la sorpresa que Karol G le preparó a sus fans en México, al compartir escenario con la cantante y actriz Anahí, esta confesó, adicional a la emoción de la cantante urbana de tenerla en el escenario, la alegría de volver a pisar una tarima, pues confesó que ya eran 11 años los que llevaba sin encontrarse con su público, pero ¿Cuál es la razón de tal decisión?

Le puede interesar. Karol G y Anahí se unen y cantan Sálvame de RBD

“Hace 11 años no me paraba en un escenario y los nervios son fuertes pero quiero decirles que siempre están en mi corazón y que lo que juntos vivimos y construimos no se olvida nunca ¡son una generación increíble!”, dijo la ex RBD mientras las lágrimas recorrían su rostro, pues su última gira fue realizada en 2011, con el título “Mi delirio Tour”, que finalizó en julio del mismo año.

Asimismo, la actriz confesó durante una entrevista en el programa ‘Hoy’, hace un año, que su carrera había empezado a muy temprana edad, por lo que quería tomarse un descanso, dedicándose esta vez a sus hijos.

Su vida como primera dama

Pocos años después de su salida del escenario, Anahí, se casó con el ex Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, convirtiéndose en primera dama, por lo tanto realizaba actividades relacionadas con su puesto político.

Durante el periodo de gobierno desde el 25 de abril de 2015, hasta el 7 de diciembre de 2018, la cantante participó de forma activa en diversas actividades, y a pesar de haber lanzado un nuevo sencillo en 2015, o un nuevo álbum en 2016 titulado “Inesperado”, no se volvió a ver a la ex RBD en los escenario, sino hasta la fecha con la invitación de la famosa cantante Karol G, quien también se declaró fan de la intérprete de “Sálvame”, y fue precisamente esa canción con la que pudo sorprender nuevamente a sus fans.