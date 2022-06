Series similares a “Yo soy Betty la fea” que puedes ver en Netflix

Ante la inminente salida de ‘Yo soy Betty la fea’ del catálogo de entretenimiento de Netflix, no hay quien no haya reaccionado con sorpresa ante ello, por eso más de uno está dispuesto a realizar maratones ante del 10 de julio que es cuando finalmente dejará de estar disponible en este servicio streaming.

Pero, para que el sufrimiento no genere tanta angustia te ofrecemos unas recomendaciones de unos títulos a través de los que podrás disfrutar en caso de que quieres seguir viendo este tipo de tramas en las que la comedia y el romance se fusionan para obtener como resultado propuestas divertidas y que brindan emociones y risas en la audiencia. Y lo mejor de todo es que ellas seguirán disponibles por mucho tiempo en esta plataforma.

Pero para que te vayas haciendo una idea de estas producciones hay que destacar que están enfocadas en la presentación de relaciones platónicas en las que luego por causas del destino te llevan a descubrir al verdadero amor. Esto es lo que emociona a la audiencia, pero lo mejor es que están presentadas desde diferentes perspectivas.

Series similares a “Yo soy Betty la fea” que están en Netflix

Y es que desde que Fernando Gaitán creó ‘Yo soy Betty la fea’ no hay quien no ha disfrutado del ingenio, entretenimiento y la manera tan natural y hasta si se quiere cruda con la que se muestra el desprecio hacía una chica inteligente, pero que por poseer una apariencia diferente no “encaja” en la empresa en la que maneja las finanzas porque no es considerada guapa o atractiva para el resto. Esta fue la clave del éxito de esta historia que ha sido versionada y que no pasa de moda, pues maneja muy bien el concepto de la realización de sueños a través de cambios importantes que hay que hacer y que van con el amor propio.

Así que si consideras que esta es la mejor producción que has visto hasta ahora, no dejes de checar los siguientes títulos:

Madre solo hay dos

Esta producción maneja el concepto de las diferencias de estatus y cómo una madre soltera debe salir adelante en la crianza de su hija que fue cambiada por otra el día que nació. Aquí se enfrentan dos mundos, dos educaciones y las luchas por el salir adelante sin la necesidad de depender de un hombre. Se evidencia también los cambios de roles y cómo las mujeres están cada vez más dispuestas enfrentarlo todo, pese a las adversidades.

Es una serie que invita a reflexionar y a buscar siempre la mejor opción para luchar por lo que se desea.

Un amor tan hermoso

Esta es una producción coreana para adolescentes en las que sus tres protagonistas que juegan al amor sin darse cuenta que se encontrarán con obstáculos que les impedirán demostrar sus sentimientos reales. Aquí verás cómo el Bullyng o el “verse o ser diferente” es una vez más el obstáculo para disfrutar del verdadero amor.

Es otra trama digna para que las nuevas generaciones conozcan o descubran que la esencia puede más que la apariencia.