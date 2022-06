“Él me traicionó”: Jessica Segura se sincera y habla sobre cuando su expareja le fue infiel

La fama se la dio su interpretación de Tecla en el programa “Una familia de Diez”, la carismática actriz Jessica Segura contó detalles de su vida personal, como las infidelidades de las que fue víctima cuando estuvo casada con Mario Pazos, a quien pensó que era “su príncipe azul”, tal parece que necesitó de tres años de matrimonio para que el encanto terminara.

“Hubo muchas traiciones, me puso el cuerno feo. Él me traicionó en el sentido de que él me dijo que nos teníamos que casar con prisa porque iba a comenzar a trabajar en una embajada”, contó la actriz en una entrevista a Faisy a través de su canal de Youtube.

La euforia que sentía Jessica por el hombre de su vida la convenció de llegar al altar con Mario, incluso renunciar a sus proyectos laborales, el hombre le había prometido que se irían a vivir a Nueva York.

“Yo vivía en una burbuja, yo dije: ‘Qué increíble, ahora sí mi príncipe azul’... voy y renuncio a todos mis trabajos porque me iba ir a vivir a Nueva York y nada era verdad”, comentó Jessica.

La actriz mexicana, recordada también por su participación en un comercial de papas fritas junto a William Levy, confesó que su ex esposo nunca le dio motivos que levantaran sus sospechas; incluso llegó a confiar de las cartas que recibía del gobierno como parte de su trabajo fantasma.

“Cuando yo ya veo que todo lo que viví era una mentira, lo que te puedas imaginar. Pero, además, también tenía otra novia a la que le dijo no sé qué cantidad de mentiras acerca de nuestra relación”, comentó.

A pesar de los momentos no tan rosa que vivió en su matrimonio Jessica, conductora del programa “Me caigo de risa”, vive una romántica relación con Adrián Pous, un joven de 39 años, igual que ella, y que está muy alejado del mundo del espectáculo.

