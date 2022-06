Conoce al impactante reparto que forma parte de la serie ‘Intimidad’

Sin duda, ‘Intimidad’ está llamada a ser una de las producciones más impactantes de Netflix. Y es que desde su estreno la audiencia amante del género dramático ha encontrado una opción ideal para además generar conciencia o debates sobre la sororidad.

Y es que a través de esta historia las mujeres afectadas por situaciones similares encontrarán una guía de lo que debe y no hacerse ante quienes buscan desprestigiarlas y que por temor a las consecuencias prefieren callar para no incrementar aún más sus problemas. Con esto, la plataforma streaming no solo ha abierto una vitrina ideal para seguir sumando este tipo de tramas, sino que también se apunta un hit de vistas en diferentes países con los que, sin duda, crea un “boom” al que el gremio femenino se suma para seguir creando conciencia.

Pero, como toda producción exitosa, esto no sería posible sin las interpretaciones de sus estrellas principales quienes se entregaron en cuerpo y alma para entregar al público una actuación que remueve las emociones y que hacen tomar acción ante el maltrato que muchas pueden estar viviendo.

Este es el reparto principal de la serie ‘Intimidad’

En la serie ‘Intimidad’ encontrarás a una gran cantidad de estrellas que dieron el todo por el todo con tal de crear reacciones a través de la exposición de varios casos tan reales que hay quienes han llegado a imaginar que se deben a situaciones que vivieron algunas mujeres de la alta sociedad. Y a pesar de que esa era la intención original, lo cierto, es que sus realizadores tomaron ideas de lo que comúnmente han visto en el mundo, sintetizaron lo más impactante y así desarrollaron esta trama que no ha parado de generar reacciones, debates y demás aportes interesantes desde su estreno.

Por eso, para que conozcas más de esta producción, te mostramos las actrices que están al frente de esta serie que apoya a la mujer en diferentes ámbitos sociales:

Itziar Nuño interpreta a Malen

Esta destacada estrella española es muy reconocida por la audiencia de Netflix, luego de su magistral interpretación en La Casa de Papel, pero en esta oportunidad se muestra desde otra óptica en la que busca defenderse al igual que un grupo de mujeres que son víctimas de los abusadores y de todo aquel que busca desestabilizarlas e incluso motivarlas a suicidarse una vez que son expuestas sus intimidades al mundo.

Itziar además de ser una muy querida figura de la televisión y cine es también una amante del canto, tanto que no descarta la idea de formar una banda rock.

Verónica Echegui es Ane

Ella es otra destacada figura de la actuación que ganó una indudable reputación luego de su participación en la película ‘Yo soy la Juani’. Y es que luego de esto recibió una nominación a los Premios Goya a la Mejor Actriz Revelación.

Además, tiene una destacada interpretación en esta serie que está dando tanto de qué hablar, ya que forma parte del grupo de mujeres afectadas por los abusadores.

También destacan: Emma Suárez, Ana Wagener, Patricia López Arnaiz, Yune Nogueiras, Daniel Barea Cabrera, Elisabeth Larena, entre otros.