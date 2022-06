Así se ve ahora el malvado Gabino de “Abismo de pasión”

Uno de los personajes de la exitosa telenovela mexicana Abismo de pasión que logró dejar una huella en los televidentes, sin duda alguna, se trata del malvado Gabino Mendoza.

En el melodrama de Televisa, estrenado en el año 2012, este hombre es el cínico y abusivo capataz de la hacienda Arango, el hogar del galán de la entrañable historia, Damián Arango.

A lo largo de la trama, el villano hace lo que sea por dinero y por una mujer prohibida. Además, se encarga de hacerle la vida de cuadritos los protagonistas orquestando toda clase de conflictos.

Detrás de este déspota y ambicioso antagonista, quien además tuvo amoríos con diferentes personajes femeninos durante la ficción, estuvo el talentoso actor mexicano Salvador Zerboni.

En aquella época, el histrión tenía varios años brillando en la televisión de su país natal. Desde entonces, ha pasado una década en la que mucho ha cambiado en la vida del intérprete.

El cambio de Gabino de Abismo de pasión

En la actualidad, Zerboni tiene 43 años de edad, el paso del tiempo le ha sentado de maravillas pues luce mejor que nunca y sigue vigente en el mundo de la interpretación latinoamericana.

Tras su extraordinaria actuación en Abismo de pasión, por la que se ganó una nominación en la categoría mejor villano en los premios TVyNovelas, el actor prosiguió expandiendo su trayectoria.

En total, desde la última vez que encarnó al despiadado Gabino, el villano de telenovelas ha formado parte del elenco de 14 producciones televisivas, de acuerdo a su perfil en Imdb.

Libre para amarte (2013), Los héroes del norte (2014), A que no me dejas (2015-2016), El bienamado (2017) y Parientes a la fuerza (2021-2022) son algunos de los melodramas en los que ha actuado.

En la pantalla chica, Salvador también se ha mantenido vigente apareciendo en diferentes realities. De hecho, actualmente participa en la segunda temporada del programa La casa de los famosos.

Por otro lado, en el cine, el galán ha dado vida a toda clase de personajes en alrededor de ocho proyectos cinematográficos durante los últimos 10 años, tales como Guadalupe Reyes (2019).

Mientras, en el teatro, el eterno Gabino de Abismo de pasión ha demostrado su talento en numerosas puestas en escenas, como Qué rico mambo, Sin censura y El sacerdote.

A la par de su carrera actoral, el artista con más de 260 mil seguidores en Instagram además se adentró en el mundo empresarial como socio de un programa de entrenamiento y nutrición.

En cuanto a su vida personal, el histrión se encuentra felizmente soltero, pero espera poder encontrar pronto una mujer con la que formar una familia pues uno de sus sueños es ser padre.

“Uno de mis miedos es no tener hijos, formar esa familia que tanto quiero. Claro que me duele, yo veo a mis amigos, compañeros, enemigos, pero todos están realizados con familias espectaculares… Yo quiero eso definitivamente, me da mucho miedo no tenerlo…”, confesó en entrevista a Juan Soler para Sale el sol.