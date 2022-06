Will Smith planea su regreso a Hollywood con este proyecto

Will Smith volverá al cine Instagram

El rastro de Will Smith se ha perdido por completo luego de la cachetada que le dio a Chris Rock durante los Premios Oscar.

A pesar de las críticas y rechazo algunos de sus fans esperan ansiosos verlo nuevamente en las pantallas para recuperar nuevamente su imagen y su credibilidad.

Sin embargo, aunque se ha mantenido bajo perfil los últimos meses, el actor de Hollywood podría estar trabajando para volver con todo a la industria cinematográfica.

¿De qué trata el nuevo proyecto de Will Smith?

Se trata nada más y nada menos que de la segunda entrega de la película ‘Soy Leyenda’, estrenada en el año 2007.

De esta manera, el famoso buscaría disminuir las opiniones en su contra para demostrar que es más que lo mostrado aquella noche que pasó a ser de sus mejores momentos al ser ganador de un Oscar, a su peor aparición en las pantallas.

“El guion se está desarrollando y su personaje lógicamente es mencionado. Que se sepa, Will sigue involucrado en el proyecto. El concepto y la historia todavía tienen que recibir el visto bueno de los estudios Warner Bros, pero estos no se han pronunciado directamente sobre una hipotética salida del actor”, ha explicado una fuente al diario británico The Sun.

Will es el productor principal del futuro filme, a través de su propia compañía, por lo que no podría quedar separado de su personaje.

De igual manera, aseguran que busca recuperar el cariño de su público al igual que ha hecho Johnny Depp tras su mediático juicio contra su ex esposa Amber Heard.

“Los sentimientos tan negativos hacia su persona han estado desapareciendo en las últimas semanas. Parece que el mundo quiere mirar hacia delante gracias a historias como las de Johnny Depp y Amber Heard. Desde luego, Will está haciendo todo lo posible para recuperarse. Va a terapia y se ha tomado su tiempo fuera de los focos”, ha señalado el mismo confidente.