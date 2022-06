Katy Perry es la más elegante en un colorido vestido neón perfecto para el verano

Katy Perry La famosa da en el clavo con cada uno de sus looks.- Instagram

Katy Perry es toda una referencia de moda sin importar la estación del año, pero esta primavera-verano está elevando el nivel de juego fashionista deslumbrando en cada una de sus apariciones.

La más reciente nos confrontó ante una innegable realidad: los tonos neones son una de las grandes tendencias que vienen con fuerza para esta temporada, así que en vez de huirles con miedo, ella tiene las claves para lucir elegante en ellos.

Así lució para recibir recientemente las llaves de la ciudad de Las Vegas. Una jornada nombrada, además, como ‘día Katy Perry’ en una ceremonia celebrada en el AYU Dayclub del Resorts World, según Hola.

Para la especial ocasión escogió un vestido midi magnético y vibrante elaborado en un verde neón que la hizo el centro de las miradas y que acompañó con sandalias de tiras a juego.

Asimismo, destacó el volumen de las hombreras para darle estructura y hacer lucir su cintura más diminuta, a la vez que resaltó su busto con un escote cuadrado que alargó su cuello y estilizó su figura.

El diseño manga larga que marcó sus curvas fue reconocido como un gran acierto por los expertos, quienes destacaron que también están de moda los fucsias, amarilos, naranjas vitamina y azules, todos, en sus tonalidades más enérgicas.

Katy Perry recibió más de 500 mil ‘me gusta’ y centenares de elogios por este nuevo logro en su carrera, que prueba que es una de las artistas pop más relevantes de los últimos años.

“Este fue el punto más destacado de mi día de ayer al recibir las llaves (de la ciudad). Ha sido muy divertido interpretar en Las Vegas y me he sentido tan bienvenida por la comunidad. No sé qué puertas abre esto, pero podría tratar de colarme en alguna de las habitaciones del hotel”, bromeó con el sentido del humor que le caracteriza.