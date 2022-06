Dulce María volvió a ser Roberta Pardo en el ‘2000s Pop Tour’ y arremete contra las redes sociales de RBD por no recibir apoyo

Dulce María se volvió a poner en la piel de Roberto Pardo, al lucirse con un nostálgico espectáculo durante los 2000s Pop Tour, donde fue ovacionada por más de 25 mil personas que corearon las canciones más populares de toda la generación.

Con un look bastante rebelde y sus cabello negro con mechones rojos, la también actriz enloqueció a sus fans al cantar temas como ‘Tras De Mí', ‘Aún Hay Algo’ y ‘Sólo Quédate En Silencio’.

Fue en 2004 cuando se pudo disfrutar de la telenovela Rebelde con la protagonización de Anahí (Mía Colucci), Dulce María (Roberta Pardo, Maite Perroni (Lupita), Christopher Uckermann (Diego Bustamante), Alfonso Herrera (Miguel Arango) y Christian Chávez (Giovanni Méndez).

Dulce María estalla contra las redes sociales de RBD

A pesar de estar feliz y muy conmovida por las ovaciones que recibió por parte de sus fanáticos, Dulce María se mostró indignada por no contar con el apoyo de las redes sociales de la banda.

Lástima que no sé quien maneja las redes de @RBD_oficial pero hubiera estado bonito que se sumaran a este gran homenaje que hicimos para toda la generación #REBELDE y de los #2000 en fin gracias a las más de 25,000 personas q recordaron y cantaron con nosotros! ❤️🙏🏻🎵 pic.twitter.com/xYyEzpqqKg — Dulce Maria (@DulceMaria) June 11, 2022

“Lástima que no sé quién maneja las redes de @RBD_oficial pero hubiera estado bonito que se sumaran a este gran homenaje que hicimos para toda la generación #Rebelde y de los “2000. En fin, gracias a las más de 25,000 personas que recordaron y cantaron con nosotros”, tuiteó.

Sin embargo, sus palabras fueron criticadas por algunos internautas, quienes le recordaron que ella no apoyó el reencuentro virtual que tuvieron Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann llamado Ser O Parecer 2020.

“El CM neta o tiene algo en contra de Dul o de plano hay órdenes de que no se haga nada con ella”. “Pues podrán decir lo que quieran pero recuerden que ella no mencionó nada, neta nada sobre la gira del 2020 y eso que a todos se les pedía el apoyo para que fuera en grandes”. “Como que Dulce quedó algo vetada por preferir hacer los 2000s Pop Tour y no una gira de reencuentro con RBD como todo mundo esperaba”. “Suena a que también se enojó con sus ex compañeros, pero al final si a ella no le importo el reencuentro, como porqué a ellos sí esta gira”, expresaron en redes.

Por otra parte, algunos fans pensaron que “hay algo en contra de Dulce María”, pues primeramente manifestaron su apoyo a Anahí quien cantó ‘Sálvame’ junto a Karol G, durante con su Bichotas Tour, en la Ciudad de México.

Más tarde, la cuenta publicó algunos vídeos de la presentación de Dulce María.