4 veces en las que las famosas nos han recordado que juntas somos más fuertes

La unión de Anahí y Karol G durante el concierto de la colombiana en México se volvió todo un fenónemo viral en las redes sociales, no solo por ser el encuentro de dos famosas de ese calibre en la tarima, sino además de la linda lección de sororidad que dieron.

Ese momento fue un gran ejemplo que las mujeres no son competencia entre sí. Al contrario, apoyarnos mutuamente nos abre a logros importantes en favor de todas, como fue el movimiento Me Too, algo que ya probaron otras con sus gestos.

Veces que las famosas nos recordaron que en la unión está la fuerza

Karol G y Anahí

En vez de tener rivalidad o cerrarse las puertas, Karol G invitó a la ex RBD a su concierto para hacer su primera aparición en los escenarios tras 11 años.

Durante el emotivo momento, la intérprete de Bichota reconoció ser una de las mayores fans de la mexicana y una de sus principales inspiraciones para convertirse en artista.

Sin duda, dejó claro que los sueños se hacen realidad y que no hay nada de malo en reconocer el trabajo de otra, mostrando admiración. Esa representación y visibilidad siempre resulta inspiradora para las nuevas generaciones.

Premios Oscar 2018

Esta fue una gala que tuvo muchos mensajes feministas con poderosos discursos de actrices de la talla de Salma Hayek, Jennifer Lawrence, Meryl Streep y Margot Robbie.

Uno de los más sonados fue el de la ganadora del Oscar, Frances Mcdormand, quien pidió visibilizar el trabajo que cada productora, directora, actriz, ingeniera, creativa realizaron para convertir en realidad un sueño y así darle paso a mayor diversidad en roles importantes.

“Todos tenemos historias que contar y proyectos que necesitan financiación. No nos hablen de ellos esta noche en las fiestas. Invítennos a sus despachos en un par de días, o vengan al nuestro, como mejor les convenga, y hablemos de ellos. Tengo dos palabras que dejarles esta noche, damas y caballeros: disposición e inclusión”, afirmó.

Danna Paola

La intérprete de ‘Vuelve, Vuelve’ dio una demostración de sororidad en los Spotify Awards (2020) al compartir que entre mujeres no deberían existir competencia, sino una red de apoyo, tal como reseñó Univisión.

“Es un momento muy importante donde las mujeres no tendríamos y no tenemos por qué competir sino sentir felicidad por el éxito de todas las que están presentes hoy, las que trabajan, las que son amas de casa. Creo que lo más importante es unirnos, actualmente hay muchísimas artistas que son las más escuchadas y son mujeres. El feminismo no tiene por qué ser y tener una mala cara, puede tener una unión de géneros por igualdad y para el bienestar de todas las mujeres, más amor y menos odio”, finalizó.

Eiza González

La protagonista de Baby Driver no se quedó callada cuando los medios de comunicación empezaron a compararla constantemente con Belinda.

La actriz salió a pedir respeto y empatía hacia ella y su colega, además de pedir que cesaran estas narrativas que buscan enfrentar a mujeres, minimizándolas.