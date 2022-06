Guionistas de ‘Stranger Things’ reconocen que tuvieron errores en la trama

Aunque se creía que todo estaba perfecto, los más fans de ‘Stranger Things’ se percataron de varios errores que ocurrieron en la primera parte de la cuarta temporada de esta exitosa serie de Netflix.

A través de las redes sociales se pudo apreciar que a tan solo pocos días de su lanzamiento, los más expertos conocedores de esta trama revelaron que había ciertos detalles que hacían perder sentido a lo que iba sucediendo entre sus personajes favoritos. De inmediato, más de uno fue capaz de hacer un exhaustivo maratón para descubrir estos momentos que rompían con la continuidad de la historia que regresó más perturbadora e impactante.

Pero, más allá de los detalles que fueron obviados y que generan fallas en su continuidad, causó mucha impresión de que sus mismos creadores y guionistas, los famosos hermanos Duffer, expresaron unas contundentes palabras en las que asumen sus errores y están conscientes de que cometieron varios quebrantos en la serie, pero más allá de pedir perdón, expresaron lo que para muchos resulta imperdonable, pues auguraban un regreso impecable y perfecto de inicio a fin.

‘Stranger Things’ tiene fallas y sus creadores lo reconocen y aceptan

Existe una gran cantidad de personas que están conscientes de que hay varias fallas en la continuidad de ‘Stranger Things’. Ellos fueron capaces de revelar en las redes sociales que los guionistas olvidaron por completo el cumpleaños de uno de los personajes más queridos y recordados como lo ha sido Will Byers, éste fue completamente ignorado en la cuarta entrega, pues en el video en el que se muestra a los amigos de Angela humillando a Eleven, se registra la fecha del 22 de marzo de 1986, fecha que coincide con la llegada de Mike a California.

Es así como los más fieles fans recordaron que el cumpleaños de Will es el 22 de marzo luego de que se hiciera un especial énfasis de ello en la segunda entrega de esta serie. Pero, lo peor de todo es que este jovencito no pudo ocultar su tristeza una vez que sus más cercanos y fieles amistades olvidaron este día para celebrar con él, por lo que hay quienes han sacado la conclusión de que su pesar podría ser el blanco perfecto para Vecna quien suele apoderarse del dolor o tristezas de los demás para alimentarse y fortalecerse cada vez más.

Ante ello, los hermanos Duffer expresaron al portal Variety que: “Fue así, nos pasó lo mismo que a los personajes: nos olvidamos del cumpleaños de Will. El tema, ahora, es decidir si ajustamos el cumpleaños de Will o simplemente dejamos que sea realmente triste”. Con esta declaración tan sorpresiva hubo quienes se molestaron, mientras que otros simplemente alegaron que esto no era tan relevante.