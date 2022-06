Remake de ‘La Madrastra’ enfrenta críticas por el vestuario y apariencia de sus protagonistas

‘La Madrastra’ es una de las telenovelas más famosas de Latinoamérica y próximamente se podrá disfrutar de un nuevo remake protagonizado por Aracely Arámbula y Andrés Palacios.

Sin embargo, la nueva producción no ha empezado con el pie derecho tras las distintas críticas que ha recibido sin ni siquiera conocerse su estreno.

La industria de la televisión se ha dedicado a realizar nuevas versiones de sus telenovelas más exitosas y aunque algunas no han tenido mayor éxito, decidieron apostar por una nueva entrega del melodrama protagonizado anteriormente por Victoria Ruffo y César Évora.

Las críticas que han recibido los nuevos actores de ‘La Madrastra’

Aunque Aracely es una de las actrices más queridas de México y Andrés cuenta con una amplia trayectoria también, esta nueva aparición no se ha llevado los mejores elogios.

Los amantes de la recordada telenovela se mostraron impactados al conocer algunos detalles y esperan que sean corregidos tras sus peticiones.

Y es que los espectadores aseguran que los directivos no han respetado la esencia de la misma y les pareció una falta de respeto los atuendos con aires modernos que lucirán sus protagonistas.

“No es posible que no respeten nada en la actualidad, se perdona que a todo el elenco le bajaran más de 20 años, pero ¿ni siquiera les alcanza para una ropa adecuada?”. “De por sí la idea de tener a Andrés Palacios no le encantó a la gente y luego lo sacan con tenis y jeans de mezclilla, de verdad que horror”. “Las telenovelas han muerto y es por culpa de sus mismos ejecutivos y productores que no piensan en nada nuevo y mucho menos tienen la decencia de hacer algo digno o similar a sus proyectos originales”. “Son los más grandes clásicos de la empresa y son tratados como novelas de tres pesos hechas por Juan Osorio”, “Después de la pareja Ruffo-Évora, imposible hacer una remake. Siempre en segundas y terceras partes agregan cosas que no suman, al contrario, restan y restan mucho”, expresaron en redes sociales.

Recordemos que Ruffo y Évora lucían totalmente elegantes y prolijos en las distintas escenas.