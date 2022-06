“En Contacto antes era chévere, ahora está horrible”: María Teresa Guerrero lanza fuertes comentarios en su paso por Ecuador

La ‘Flaca’ Guerrero fue invitada al programa digital “Huevos fritos”, en el que fue inevitable uno que otro comentario y entre uno de ellos hizo un fuerte comentario en contra de su anterior casa televisiva.

Desde este espacio los presentadoras recordaron anécdotas de la ‘Flaca’ Guerrero. Fue entonces cuando uno de los conductores habló de su paso por el matinal de Ecuavisa y algunas de las experiencias que vivió en el matinal. Sin embargo, una que otra ‘metida de pata’ fue inevitable por su parte y mientras hablaba expresó lo que sentía del programa.

Era chévere, ahorita está horrible. — María Teres Guerrero.

Al instante reaccionó para tratar de corregir su comentario. “No, no está horrible, no quiero decir eso, lo que digo es que no era como el programa de nosotros”, los demás reaccionaron y dijeron ya no digas más amiga.

Los comentarios de apoyo

Luego de su comentario los internautas no desaprovecharon la oportunidad para apoyar a María Teresa por sus comentarios y muchos coincidian con sus comentarios. “¡Qué espontánea! De frente! Una de mis favoritas”, “Por eso en contacto era diferente por tus locuras”.