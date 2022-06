Datos que debes conocer de Cilliam Murphy, protagonista de ‘Peaky Blinders’

Si en algo coinciden todos los fans de ‘Peaky Blinders’ es que su protagonista Cillian Murphy quien interpreta a Tommy Shelby, es realmente enigmático, tanto que solo muy pocos conoce parte de su vida personal y profesional que está plagada de éxitos.

Sin embargo, esta destacada estrella además de ser muy talentosa es una de las figuras más impactantes y que se ha convertido en referencia en las interpretaciones dramáticas. No en vano, este líder de la familia más peligrosa de Birmingham es ahora una de las más cotizadas, pero sobre todo más atractiva, pues no hay quien no haya suspirado ante su presencia con la que sabe manejar la frialdad, pero también desatar pasiones por su rudeza.

No en vano, a través de su cuenta en Instagram, en la que casi no publica nada, ha sabido canalizar y asimilar cada una de las reacciones que tiene su fiel audiencia ante su personaje y ante su vida privada de la que no suele hablar mucho, pues así como se muestra en la serie, es también en la vida real: Un hombre reservado, pero que sabe manejar muy bien su entorno.

Datos que debes conocer del protagonista de ‘Peaky Blinders’

Hasta ahora ‘Peaky Blinders’ es una de las series más dramáticas, interesantes e impactantes que existe en el catálogo de Netflix, todos estaban esperando ansiosamente el estreno de su sexta temporada que ya está disponible desde este 10 de junio y a través de la que descubrirán el destino final de la familia Shelby que ante la llegada de la Segunda Guerra Mundial deberá saber cómo canalizar sus emociones, negocios y lealtad.

Pero si eres un fiel espectador de esta trama por la impecable interpretación del actor Cilliam Murphy, no dejes pasar por alto algunas curiosidades sobre su vida:

Antes de dedicarse a la actuación estaba en una banda de rock: Este misterioso, pero muy guapo actor siempre había sentido debilidad por el ámbito artístico, pero nunca imaginó que antes de estar interpretando los roles más dramáticos, éste formaría parte de una banda de rock en la que tocaba la guitarra junto con su hermano en la agrupación llamada ‘Sons of Mr. Green Genes.

Es muy reservado: Así como se muestra en esta producción Cilliam es un hombre del que no se conoce nada sobre su vida personal. Él es incapaz de demostrar qué es lo que siente ni lo que le apasiona realmente, por lo que ha sido catalogado como la estrella de Hollywood más enigmática e imposible de mostrar sus lados sensibles.

Huye de las redes sociales: Es una de las personas más destacadas de la actuación, pero aún así no le gusta mostrar sus éxitos, proyecto ni nada que que tenga que ver con su vida. Y aunque sí posee una cuenta personal, en ella no muestra realmente nada, por lo que se hace un hombre muy complejo y hasta complicado de descifrar hasta para sus conquistas.

Posee una familia que nadie conoce: Esto es algo que ha impactado a todos, pues Cilliam está casado y tiene dos hijos y aunque los ama, éste no los ha involucrado a ninguno de ellos con su trabajo, pues prefiere que nadie éste acosándolos tras el éxito que le ha propinado esta serie de Netflix.