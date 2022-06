Natalia Téllez acaba con el misterio y revela el tierno rostro de su bebé

La actriz y presentadora Natalia Téllez disfruta a plenitud su faceta como madre. En febrero de 2022 dio a luz a Emilia, experiencia que le ha cambiado la vida en tantas maneras que ella no para en compartirlas con sus seguidoras en el programa “Netas divinas”.

Tan irreverente como sincera, Natalia también ha hablado de las críticas que suele recibir en las redes sociales y apuntó contras los detractores al momento de explicar por qué no suele mostrar el rostro de su bebé en Internet. No son pocos los que ha pedido conocer la carita de su primogénita, petición que finalmente complació.

Fue en una imagen temporal en su Instagram. Con outfit casual para su paseo dominical, la mexicana se fotografió con Emilia en sus brazos, dejando ver el rostro de la pequeña. Aunque al poco tiempo eliminó la publicación, varios de los seguidores alcanzaron a apreciar el momento y elogiarla por ser una madre dedicada y muy chic.

Natalia Téllez con su primogénita Emilia Instagram @natalia_tellez

“Piden que enseñe a mi bebé, cuando enseño un pie, empiezan ´Qué uña tan larga, qué pie tan chiquito, qué calcetín tan sucio´. Señores cómo ching·an”, expresó en el programa de Unicable donde ha compartido anécdotas de la maternidad. La también actriz se quejó de los comentarios malintencionados que suele recibir en cada publicación con su bebé, por lo que decidió no mostrarla en las redes sociales.

Natalia habló de las críticas que suelen hacerse a las madres primerizas, aunque se mostró en desacuerdo con los comentarios malentencionados. “Yo sé reconocer cuando es un consejo útil de alguien que te quiere y cuando es de verdad como una superioridad moral. ¿Saben qué?, ya no quiero enseñar a mi bebé, porque todo lo que he enseñado, cómo jod·n”.

La famosa admitió en su programa las inseguridades y temores que le ha traído la maternidad, y que en u ataque de nervios, la llevó a pensar en escapar y abandonar a su hija y su esposo. “Mi mayor inseguridad es que no tengo mamá y que siento que hay un lado femenino con el que no logro conectar, y ahora con una hija eso me está haciendo mierd· eso, tomo terapia y escribo”, comentó junto a sus compañeras de Neta divinas.