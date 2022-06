Esta fue la razón del berrinche del príncipe Louis

La Casa Real cuidó cada detalle para evitar que la atención por el Jubileo de Platino de la reina Isabel II no fuese opacado por la presencia de los Duques de Sussex que se les pasó un pequeño detalle, el príncipe Louis.

Resulta que el hijo más pequeño del príncipe William y Kate Middleton no sólo se robó el show en el Trooping The Colour y en el concierto en honor a la monarca por su comportamiento y morisquetas, sino que fue el protagonista de memes, videos y de primeras planas de medios de comunicación en el mundo.

El pequeño Louis fue protagonistas de memes y videos por sus morisquetas (Cortesía)

Pero el pequeño que apenas tiene 4 años de edad dejó mucho que desear en el concierto por su comportamiento con su madre, la duquesa de Cambridge, que hizo maromas como cualquier madre para tratar de controlar a Louis.

Mike Tindall dice que fue el azúcar

Uno de los miembros de la realeza explica la razón del comportamiento del príncipe.

Según la revista ELLE, Mike Tindall, el hombre que está casado con Zara Tindall, la prima del príncipe William, reveló a que se debieron las travesuras y divertidas expresiones faciales del hijo menor de los Cambridge.

En una conversación en el podcast The Good, The Bad and The Rugby, Mike, que estaba sentado atrás de Kate y Louis durante el concierto, confesó que sus travesuras tuvieron que ver con haber consumido bastante azúcar unos cuantos minutos antes de que comenzara el evento.

Kate Middleton, como toda madre, trató de controlar al pequeño (Cortesía)

“Louis, solo quería divertirse. Y los niños siempre son traviesos, por lo que tratamos de mantener el control. Hubo muchos de dulces en la parte de atrás, así que hubo un verdadero subidón de azúcar”, algo que cualquiera que es madre puede entender.

Además, explicó que es muy difícil que un niño tan pequeño mantenga un buen comportamiento durante los eventos oficiales de la Casa Real porque no entienden de etiquetas y protocolos y tampoco alcanzan a comprender la importancia de lo que está sucediendo.

Incluso Mike Tindall le llamó la atención a Louis mientras le hacía el berrinche a Kate Middleton cubriéndole la boca con su mano.